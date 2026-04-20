Israel elimina a sujeto en Líbano

Jerusalén.- El Ejército de Israel mató este domingo a un individuo armado que cruzó a la zona ocupada por las tropas en el sur del Líbano, acusándolo de violar "los entendimientos del alto el fuego", según un comunicado castrense.

"Soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) identificaron a un terrorista armado que violó los entendimientos del alto el fuego al cruzar la Línea de Defensa Avanzada y aproximándose a los soldados de las FDI, suponiendo una amenaza inmediata", alega el comunicado.

En el texto, las fuerzas armadas dicen que las tropas "eliminaron" al individuo.

El Ejército israelí se refiere como "Línea de Defensa Avanzada" a la frontera imaginaria que ha establecido de oeste a este en el sur libanés, creando un perímetro de entre 8 y 10 kilómetros entre esta marca y la divisoria entre Israel y el Líbano que permanece bajo ocupación militar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En él se encuentran cinco divisiones de fuerzas armadas, misma cifra que mantenía antes del alto el fuego para llevar a cabo la invasión terrestre al sur del Líbano.

Esta línea imaginaria en el sur libanés emula el modelo de la conocida como "línea amarilla" de Gaza, en torno a la cual cientos de gazatíes han muerto desde que entró el alto el fuego en la Franja.

De la misma forma que lo explicado sobre el Líbano, los soldados israelíes abaten a diario a personas que se aproximan a la línea amarilla. Con comunicados que siguen la misma estructura, el Ejército justifica los tiroteos afirmando que quienes se aproximan a ella son terroristas que suponen "amenazas inmediatas".

Hasta ahora, 15 soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano, mientras que dos civiles perdieron la vida en ataques de Hizbulá en el norte de Israel.