Israel impone restricciones a la ayuda humanitaria en Gaza

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP) — Más de 100 grupos sin ánimo de lucro advirtieron el jueves que las normas impuestas por el gobierno israelí a las organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada bloquearán la crucial ayuda y reemplazarán a las entidades independientes con aquellas que sirven a la agenda política y militar de Israel, algo que el país niega.

Además, funcionarios hospitalarios reportaron nuevas muertes por ataques aéreos israelíes y un incremento en las víctimas por desnutrición.

La creciente reacción contra las restricciones a la ayuda, y el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza, han sido citados por varias naciones como factores que influyen en su decisión de reconocer el Estado palestino. Sin embargo, Israel avanzó el jueves en los planes para construir nuevos asentamientos en zonas de la Cisjordania ocupada, y un ministro gubernamental de extrema derecha dijo que la iniciativa era una forma de "sepultar la idea de un Estado palestino".

Carta acusa a Israel de "valerse de la ayuda para fines bélicos"

Organizaciones no gubernamentales, incluidas Oxfam, Médicos Sin Fronteras y CARE, respondieron a las normas de registro anunciadas por Israel en marzo, las cuales exigen a las organizaciones entregar listas completas de sus donantes y personal palestino para su verificación. Los grupos sostienen que hacerlo podría poner en peligro a su personal y dar a Israel amplios motivos para bloquear la ayuda si considera que se está "deslegitimando" al país o apoyando boicots o retiro de inversiones.

Los grupos de ayuda hicieron hincapié el jueves en que la mayoría no han podido entregar "ni un solo camión" de ayuda crucial desde que Israel impuso un bloqueo en marzo. Su misiva instó a otros países y donantes a presionar al gobierno israelí "para que ponga fin al uso con fines bélicos de la ayuda, incluso a través de la obstrucción burocrática".

La ayuda que proporcionan estas entidades complementa la asistencia de Naciones Unidas, los lanzamientos aéreos organizados por gobiernos extranjeros, y a la Fundación Humanitaria de Gaza, el nuevo contratista respaldado por Israel y Washington que desde mayo ha sido el principal distribuidor de ayuda en el territorio.

A pesar de la existencia de esos canales, la cantidad de ayuda que entra a Gaza sigue siendo muy inferior a la que antes repartían la ONU y las organizaciones no gubernamentales.

Mientras tanto, la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, indicó el jueves que la deshidratación está aumentando en Gaza, en medio de suministros de agua limitados y una ola de calor que ha elevado las temperaturas por encima de los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

Las agencias de la ONU y un pequeño número de organizaciones han reanudado el reparto, pero dicen que el número de camiones que pueden entrar al territorio sigue lejos de ser suficiente.

El COGAT, el organismo militar israelí a cargo de la distribución de ayuda humanitaria en Gaza, negó las afirmaciones de la carta. Indicó que 380 camiones entraron a Gaza el miércoles. Y el jueves, el ejército israelí señaló que 119 paquetes de ayuda que contenían alimentos para los residentes de Gaza fueron lanzados desde el aire por seis países diferentes.

Durante el alto el fuego de dos meses, grupos de ayuda exigieron a Israel permitir la entrada de 600 camiones por día.

"La supuesta demora en la entrada de ayuda (...) ocurre sólo cuando las organizaciones eligen no cumplir con los requisitos básicos de seguridad destinados a evitar que Hamás se involucre", indicó el COGAT.

Israel ha presionado a las agencias de la ONU a que acepten escoltas militares para el reparto de productos en Gaza, una exigencia que han rechazado en gran medida, diciendo que están comprometidas con la neutralidad. Este desacuerdo ha generado reclamos contrapuestos: Israel sostiene que permite la entrada de ayuda a Gaza que cumple con sus normas, mientras que los grupos de ayuda que llevan años operando en el territorio denuncian que muchos productos básicos están varados en los cruces fronterizos.

Stephane Dujarric, vocero de la ONU, indicó que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió en Nueva York con funcionarios de ayuda humanitaria del organismo internacional para abordar la "necesidad de aumentar, rápidamente, la ayuda a Gaza".

Crecen los decesos por ataques aéreos y desnutrición

Hospitales en toda Gaza reportaron el jueves un aumento de las víctimas de ataques israelíes sobre Ciudad de Gaza, que Israel calificó de bastión de milicianos la semana pasada, cuando anunció su plan de lanzar una nueva ofensiva contra Hamás. Un ataque israelí en la ciudad dejó un muerto y tres heridos, de acuerdo con un responsable del hospital Shifa. Otro ataque dejó cinco fallecidos en la urbe el jueves por la mañana, según el hospital Al Ahli, que recibió a las víctimas.

El ejército de Israel no respondió de momento a las preguntas sobre los ataques.

Las bajas se suman a las decenas de miles de palestinos que han muerto desde que comenzó la guerra, luego de que milicianos encabezados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, donde mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

Israel respondió con una campaña militar que se ha cobrado la vida de más de 61.700 palestinos, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue en sus cifras qué víctimas son combatientes y cuáles son civiles, pero dice que aproximadamente la mitad eran mujeres y niños. La mayoría de los rehenes han sido liberados en virtud de acuerdos de alto el fuego o de otro tipo, pero 50 siguen en Gaza. Israel cree que unos 20 están vivos.

El ministerio de Salud gazatí forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes consideran que es la fuente más confiable sobre las bajas. Israel disputa sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas.

El ministerio también reportó el jueves otros cuatro fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, elevando el total a 239, de los cuales 106 son menores de edad.

Israel anuncia expansión de los asentamientos en Cisjordania

En la Cisjordania ocupada, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich —de extrema derecha—, anunció el jueves una nueva expansión de asentamientos, lo que preocupa a los palestinos y a grupos defensores de los derechos humanos, ya que podría frustrar los planes para un futuro Estado palestino al dividir de facto Cisjordania en dos.

Smotrich declaró que esta iniciativa "sepulta la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer".

"Cualquiera en el mundo que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nuestra parte sobre el terreno", añadió, en referencia a los muchos países que se están planteando el reconocimiento.

Los 3,500 apartamentos en cuestión expandirían el asentamiento de Maale Adumim a una zona abierta al este de Jerusalén, conocida como E1. El desarrollo de los terrenos lleva más de dos décadas en estudio, pero se congeló debido a la presión de gobiernos estadounidenses anteriores. El plan E1 aún no ha recibido la aprobación definitiva, que se prevé ocurra la próxima semana.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a Israel a "detener inmediatamente" la expansión de los asentamientos, expresó el vocero Dujarric.

Grupos defensores de los derechos humanos condenaron rápidamente el plan. Peace Now dijo que era "letal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de lograr una solución pacífica de dos Estados".

Italia evacúa a palestinos de Gaza, incluidos niños heridos

A medida que los países europeos intensifican sus críticas a Israel y a la crisis humanitaria en Gaza, algunos incrementan las evacuaciones.

Italia recibió el miércoles por la noche a 114 evacuados palestinos de Gaza, entre los que había 31 niños que tenían heridas graves y amputaciones, o enfermedades congénitas graves, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el comienzo de la guerra, Italia ha evacuado a más de 900 palestinos desde Gaza, incluidos algunos que están en un programa de reunificación familiar.