Israel intensifica ataques a misiles iraníes y sitio nuclear

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel intensificó el martes sus ataques contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes en avión.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump indicó que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes de la República Islámica.

Mientras las explosiones resonaban el martes en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que contraatacó a combatientes de Hezbollah—, la embajada estadounidense en Arabia Saudí y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado. Once personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

Israel intensifica ataques misiles iraníes

La naturaleza vertiginosa de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará.

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos, entre ellos destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que desarrolle un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a milicias aliadas.

Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció el martes restar importancia a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al declarar que "alguien desde dentro" del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña militar de Estados Unidos e Israel.

Personas que EEUU tenía en mente para liderar Irán han muerto

En declaraciones hechas el martes desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.

En cuanto a posibles líderes dentro del país, "la gente que teníamos en mente está muerta", afirmó Trump.

"Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior toma el control, ¿verdad? Eso podría pasar", señaló. " No queremos que eso pase".

Los líderes de Irán comenzaron con el proceso para nombrar al remplazo de Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan entablar relaciones diplomáticas.

Irán responde con ataques a embajadas y represalias

La información que sale de Irán ha sido limitada debido a las malas comunicaciones, los incesantes bombardeos y las estrictas restricciones a los periodistas. Pero en todo Teherán, la capital iraní, se escucharon explosiones.

El ejército israelí dijo que ha atacado sitios iraníes que producen y almacenan misiles balísticos. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán. Sin ofrecer pruebas, señaló que el sitio se utilizaba para realizar investigación científica "con el fin de desarrollar un componente clave para construir armas nucleares".

"El régimen intentó reconstruir sus programas y ocultarlos, pensando que no nos daríamos cuenta. Se equivocaron", según dijo el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin.

Hasta el momento no hubo comentarios públicos de Estados Unidos o Irán sobre el sitio que Israel nombró.

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, aunque defendió su derecho a hacerlo y señala que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Aumentan los temores en Teherán mientras se intensifica el bombardeo a la capital

Nuevas rondas de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sacudieron Irán.

"Desde medianoche, mi esposa y yo escuchamos el sonido de explosiones", dijo Alí Amoli, un ingeniero que vive en el norte de Teherán.

Imágenes satelitales publicadas el martes por la empresa Vantor, con sede en Colorado, mostraron que el techo del complejo presidencial de Irán en Teherán había sido destruido, lo que respalda la afirmación de Israel de que lanzó un ataque durante la noche. Irán no reconoció los daños ni reportó víctimas.

Defrin dijo que el ejército israelí atacó un edificio en la ciudad iraní de Qom donde se esperaba que clérigos se reunieran para discutir la selección de un nuevo líder supremo. Añadió que el ejército aún estaba evaluando si alguien resultó herido o muerto en el ataque.

Un residente del norte de Teherán que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias describió el aumento de los temores en la capital mientras es objeto de un intenso bombardeo, y señaló que la mayoría de las tiendas en la normalmente bulliciosa zona de Tajrish estaban cerradas.

Embajada de EEUU en Riad es atacada; Washington retira personal

Un ataque de dos drones contra la embajada estadounidense en Riad provocó un "incendio limitado", según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo.

Un dron iraní alcanzó un estacionamiento fuera del consulado de Estados Unidos en Dubái, provocando un pequeño incendio, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Washington. Añadió que todo el personal estaba localizado.

Emiratos Árabes Unidos indicó que Irán ha lanzado más de 1.000 ataques con misiles y drones contra el país, y que la gran mayoría fueron interceptados.

Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudí, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y de familiares en Kuwait, así como en Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Además, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio, aunque muchas personas continúan varadas debido al cierre del espacio aéreo.

El Departamento de Estado dijo el martes que ya prepara vuelos militares y chárter para estadounidenses que desean abandonar Oriente Medio. Otros países organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja. En Líbano, donde Israel lanzó ataques de represalia contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, 50 personas murieron, incluidos siete niños, informó el Ministerio de Salud.

Además, tres personas perdieron la vida en Emiratos, una en Kuwait y otra en Bahréin.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos.

Cuatro de los estadounidenses muertos fueron identificados como el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20, de West Des Moines, Iowa, quien recibió un ascenso póstumo de rango. Estaban asignados al 103rd Sustainment Command, con sede en Iowa .

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, criticó el martes los ataques de Irán contra vecinos del Golfo que habían trabajado para evitar la guerra como una "estrategia increíblemente errónea" que amenazaba con ampliar la guerra si estos estados deciden tomar represalias.