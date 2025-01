Israel mata a 22 personas en Líbano

Mays Al-Jabal, Líbano.- Las fuerzas israelíes en el sur del Líbano abrieron fuego este domingo contra manifestantes que exigían su retirada de acuerdo con un pacto de alto el fuego, matando al menos a 22 personas e hiriendo a 124, informaron funcionarios de salud libaneses.

Horas más tarde, la Casa Blanca indicó el domingo que Israel y Líbano acordaron extender el plazo para que las tropas israelíes abandonen el sur del Líbano hasta el 18 de febrero, luego que Israel solicitara más tiempo para retirarse más allá del plazo de 60 días estipulado en un pacto de alto el fuego que frenó la guerra entre Israel y Hezbollah a fines del mes de noviembre.

Israel ha afirmado que necesita quedarse más tiempo porque el ejército libanés no se ha desplegado en todas las áreas del sur del Líbano para garantizar que Hezbollah no restablezca su presencia en el área. El ejército libanés ha señalado que no puede desplegarse hasta que las fuerzas israelíes se retiren.

La Casa Blanca informó en un comunicado que “el acuerdo entre Líbano e Israel, monitoreado por Estados Unidos, seguirá vigente hasta el 18 de febrero de 2025”. Agregó que los respectivos gobiernos “también comenzarán las negociaciones para el regreso de los prisioneros libaneses capturados después del 7 de octubre de 2023”.