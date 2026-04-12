Israel mata a 6 gazatíes en puesto de control

Jerusalén, Israel.- Seis gazatíes murieron en la madrugada de este sábado tras un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un puesto de control de seguridad del campamento de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja), informaron fuentes médicas del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Un dron israelí impactó contra personal de seguridad, afiliado a la autoridad política de Hamás en la Franja, cuando estaban desplegados en el perímetro de este campamento, ubicado en la gobernación de Deir al Balah, cerca de la mezquita Abu Madin, de acuerdo a las citadas fuentes.

La información no especifica si todos los fallecidos eran miembros del equipo de seguridad.

"Durante la noche (sábado), las tropas de las FDI atacaron una célula terrorista armada de Hamás que se acercó a la Línea Amarilla y planeaba ejecutar un ataque terrorista contra las tropas de las FDI en el futuro inmediato", dijerona EFE las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el suceso.

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Mientras, el portavoz de Hamás Hazem Qassem declaró que Israel "cometió hoy una horrible masacre al asesinar a seis civiles" en el marco de "una guerra genocida que continúa sin cesar, a pesar de las declaraciones engañosas sobre el cumplimiento del alto el fuego".

En la Franja, la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde el 10 de octubre, hace seis meses, se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del ministerio de Sanidad vinculado al Gobierno de Hamás, que no incluye los fallecidos de la pasada madrugada.

En total, más de 72.000 gazatíes han muerto por los ataques de las FDI desde octubre de 2023.