Israel no para su ofensiva en Gaza

Jerusalén.- Dos palestinos fallecieron este viernes en el norte de Gaza y una mujer quedó herida en el centro del enclave en nuevos ataques lanzados por parte del Ejército israelí, informó la agencia de noticias palestina Wafa.

El Ejército israelí sigue prácticamente abriendo fuego a diario contra Gaza, pese a que hace más de tres meses que entró en vigor el acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Además, según señala Wafa, las tropas israelíes también llevaron a cabo extensas demoliciones dirigidas contra edificios residenciales en varias zonas del ya muy devastado enclave palestino.

La artillería israelí también golpeó varias zonas del este y sur de la provincia de Jan Yunis.

En Rafah, en el extremo sur de Gaza, cazas israelíes dispararon contra la ciudad, junto con bombardeos desde vehículos militares estacionados allí.

Desde que se declarara la tregua, más de 556 gazatíes han muerto por ataques israelíes, entre ellos más de 115 menores, según las últimas cifras dadas a conocer por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

En total, según el recuento de Sanidad, desde octubre de 2023 son más de 71.800 los gazatíes muertos, entre ellos unos 20.000 niños, tras una ofensiva bélica por tierra, mar y sobre todo aire que devastó el enclave y que organismos internacionales y expertos calificaron de "genocidio" contra el pueblo palestino.

El paso de la primera a la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, anunciado el pasado 14 de enero por EU, supone aún una incógnita para el futuro del enclave palestino dada la volatilidad en la región, las limitaciones del comité de administración para Gaza y el estancamiento que acarrearía un posible desarme parcial de Hamás.