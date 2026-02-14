Israel no renunciará a los objetivos en Gaza

Jerusalén.- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, aseguró este viernes en un comunicado que no renunciarán a los "objetivos de la guerra" en Gaza y que están "preparados para "pasar a la ofensiva", pese al alto el fuego en la Franja.

"Estamos preparados para pasar de la defensa a la ofensiva y no renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamás (...) No hay inmunidad para el terrorismo, y lo que es aplicable para Gaza también lo es para otros lugares", aseguró Zamir después de visitar Rafah, en el sur de la Franja.

Además, Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), reafirmó esta posición en otra nota a la prensa, donde indicó que están "limpiando el área (Gaza) de infraestructura terrorista y estamos preparados para pasar de la defensa a la ofensiva según sea necesario".

Por otra parte, pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí.