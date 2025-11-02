Israel recibe restos de rehenes desde Gaza para análisis forense

JERUSALÉN (AP) — Israel anunció el domingo que recibió los restos de tres rehenes que habían sido entregados desde Gaza, los cuales serán examinados por expertos forenses, en momentos en que un frágil alto el fuego de un mes de antigüedad se mantiene.

Hamás emitió un comunicado horas antes en el que indicó que los restos fueron localizados el domingo en un túnel del sur de Gaza.

Desde que el alto al fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han liberado los restos de 17 rehenes, y quedaban 11 restantes en Gaza antes de la entrega del domingo.

Los milicianos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instado a un progreso más rápido, y en ciertos casos ha manifestado que los restos no pertenecen a ningún rehén. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ejército israelí señaló que los familiares serán los primeros en saber una vez que se haya identificado los restos de manera oficial.

Las emociones en torno a los restos han sido intensas entre las familias, que continúan reuniéndose semanalmente. El sábado por la noche, Moran Harari, amiga de la fallecida Carmel Gat, instó a Israel a mostrar moderación.

"Esta maldita guerra ha cobrado tantas vidas de personas queridas en ambos lados de la cerca. Esta vez, no debemos caer en ella de nuevo", dijo Harari durante una manifestación en Jerusalén.

Israel, a su vez, ha estado liberando los restos de 15 palestinos por cada cuerpo de un rehén israelí que sea devuelto.

Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar los cuerpos sin acceso a kits de ADN. Sólo 75 de los 225 cuerpos palestinos devueltos desde que comenzó el alto el fuego han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que ha publicado fotos de los restos con la esperanza de que sean reconocidos por sus familiares.

No está claro si los palestinos devueltos murieron en Israel durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, fallecieron bajo custodia israelí o fueron recuperados de Gaza durante la guerra.

El intercambio ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos. El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes y otros que trabajaría con Egipto y Jordania para vigilar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de paz, pero han pedido un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamás y la gobernanza de Gaza tras el fin de la guerra, así como cuándo y cómo se incrementará la entrega de ayuda humanitaria.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo anterior que "todavía hay focos de Hamás" en partes de Gaza controladas por fuerzas israelíes.

"En realidad hay dos en Rafah y Jan Yunis, y serán eliminados", dijo Netanyahu durante una reunión de gabinete.

La guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás comenzó con el ataque de 2023 que mató a unas 1.200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados generalmente confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de genocidio en Gaza por parte de una comisión de investigación de la ONU y otros, ha cuestionado las cifras del ministerio sin proporcionar su propio recuento.