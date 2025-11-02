Nuevo revés en acuerdo por Gaza

Jerusalén.- Los restos de tres personas entregadas por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza no pertenecen a ninguno de los rehenes, afirmó Israel el sábado, un nuevo revés que podría socavar el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra entre Israel y Hamás.

La entrega se hizo luego que Israel devolviera el viernes los cuerpos de 30 palestinos a Gaza, lo que recolectó un intercambio después que milicianos entregaron a principios de esta semana los restos de dos rehenes.

La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó el sábado que los restos de las tres personas no eran de ningún rehén. Se ignora a quién pertenecen los cuerpos.

El ala armada de Hamás indicó en un comunicado que había ofrecido entregar muestras el viernes de cuerpos no identificados, pero que Israel se había negado a recibirlas y había solicitado los restos para su examen.

“Entregamos los cuerpos para detener los reclamos de Israel”, se lee en el comunicado. Las autoridades de salud en Gaza han tenido problemas para identificar los restos, dado que no tienen acceso a kits de ADN.

Familias y simpatizantes se reunieron una vez más el sábado por la noche para pedir el regreso de todos los rehenes. Al tiempo que Yael Adar, madre del fallecido Tamir Adar, afirmó en una manifestación en Tel Aviv que “la escoria de Hamás se está burlando de nosotros”.

Moran Harari, amiga de la fallecida Carmel Gat, instó a Israel a tener moderación durante una protesta en Jerusalén. “Esta maldita guerra ha cobrado muchas vidas de personas queridas en ambos lados de la cerca. Esta vez, no debemos caer en ella de nuevo”, resaltó.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han enviado los restos de 17 rehenes. Los rebeldes han entregado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instalado a que se avanza más rápido. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada y la presencia militar israelí en algunas áreas.