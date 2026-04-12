Israelíes protestan en Tel Aviv contra la guerra

Jerusalén.- En torno a 5,000 personas se manifestaron en Tel Aviv y otros cientos en el resto de Israel contra la continuación de la guerra regional, mientras el país continúa bombardeando el Líbano, según el cálculo de la organización pacifista Standing Together.

Las manifestaciones, celebradas al menos 16 lugares de Israel, entre ellos Tel Aviv y Jerusalén (centro) o Haifa (norte), son las primeras celebradas desde que comenzó el alto el fuego con Irán y se rebajaran en el país las restricciones a las reuniones derivadas de la guerra.

"Nuestra protesta es contra un Gobierno de muerte que está incendiando toda la región", afirmó en un discurso en la plaza de Habima de Tel Aviv, en la que se celebra la manifestación, el codirector de Standing Together, Alon Lee Green.

"Durante seis semanas hemos huido a refugios, hemos cerrado negocios, hemos mantenido a nuestros hijos en casa, hemos perdido a familiares y hemos soportado otra guerra imprudente más. ¿Para qué? Desde el principio era posible llegar a un acuerdo", dijo.

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"Esta guerra debe terminar, no porque haya fallado en lograr sus objetivos, sino porque nunca debería haber comenzado en primer lugar (...) La seguridad no vendrá de la guerra, los asesinatos o la ocupación, la seguridad sólo puede germinar de la paz, y la paz de la igualdad", afirmó.

Decenas de personas protestaron en Jerusalén, portando pancartas con mensajes como ´Nuestro tirano es un completo perdedor´ y cientos en Haifa, donde muchos portaban carteles en árabe y hebreo en los que se leía ´Basta´.

Especialmente en Tel Aviv, algunos manifestantes vestían caretas o disfraces de Donald Trump o Benjamín Netanyahu.