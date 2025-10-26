logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Iván Cepeda se impone en consulta interpartidista del Pacto Histórico

Tras su victoria en la consulta interpartidista, Iván Cepeda se consolida como líder de la izquierda colombiana en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.

Por AP

Octubre 26, 2025 09:28 p.m.
A
Iván Cepeda se impone en consulta interpartidista del Pacto Histórico

BOGOTÁ (AP) — El senador Iván Cepeda ganó el domingo la consulta interpartidista del Pacto Histórico —el partido político del presidente Gustavo Petro— y se convirtió en el precandidato único de izquierda rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Cepeda superó con el 64,95% de votos a su contendiente, la exministra de salud Carolina Corcho, que registró el 29% de sufragios tras contabilizarse más de dos millones de votos, los cuales representan el 90% de actas, según los últimos resultados emitidos por la Registraduría de Colombia.

"El Pacto Histórico sin duda es la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país", expresó el político ante sus seguidores tras conocer los resultados de la consulta interpartidista.

"Vamos a avanzar porque tenemos todos los ingredientes, todas las condiciones para construir un segundo gobierno progresista y de cambio en Colombia", agregó Cepeda. Corcho lo felicitó tras reconocer su triunfo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las boletas electorales también aparecía un tercer aspirante registrado, Daniel Quintero —exalcalde de Medellín—, pero se retiró pocos días antes de la consulta, alegando incertidumbre jurídica.

En marzo de 2026, Cepeda se medirá en una nueva votación frente a postulantes de centro, con el fin de seleccionar a un solo aspirante que pueda enfrentar a la derecha colombiana en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de ese año.

De ahí que el senador invitó a otras fuerzas políticas "a sentarnos a discutir el camino para construir un gran frente amplio para ganar las elecciones en primera vuelta".

"Se impone la democracia y hay que obedecerla", comentó Petro en la red social X tras enterarse del triunfo de Cepeda. "El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante".

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, llegó al poder en representación del Pacto Histórico en agosto de 2022 para un periodo de cuatro años.

Cepeda es considerado un político con trayectoria y larga militancia en la izquierda colombiana. Algunos analistas resaltan su trabajo por la paz y las víctimas del conflicto interno en el país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iván Cepeda se impone en consulta interpartidista del Pacto Histórico
Iván Cepeda se impone en consulta interpartidista del Pacto Histórico

Iván Cepeda se impone en consulta interpartidista del Pacto Histórico

SLP

AP

Tras su victoria en la consulta interpartidista, Iván Cepeda se consolida como líder de la izquierda colombiana en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.

Javier Milei logra contundente triunfo en elecciones legislativas de Argentina
Javier Milei logra contundente triunfo en elecciones legislativas de Argentina

Javier Milei logra contundente triunfo en elecciones legislativas de Argentina

SLP

AP

La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, logra un éxito rotundo en las elecciones legislativas argentinas, garantizando la gobernabilidad.

Comienza la construcción de la Argentina grande, asegura Milei
Comienza la construcción de la Argentina grande, asegura Milei

Comienza "la construcción de la Argentina grande", asegura Milei

SLP

El Universal

Javier Milei celebra victoria en elecciones y propone la construcción de una Argentina grande

Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago
Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago

Buque de guerra de EEUU llega a Trinidad y Tobago

SLP

AP

El USS Gravely atraca en Puerto España en un momento de incremento de la presión militar sobre Venezuela.