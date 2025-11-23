Jair Bolsonaro arrestado por violar tobillera de rastreo

BRASILIA, Brasil (AP) — En su primer día completo en la cárcel, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a una jueza el domingo que había violado su tobillera de rastreo el día anterior durante su arresto domiciliario debido a un colapso nervioso y alucinaciones causadas por un cambio en su medicamento.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el sábado el encarcelamiento preventivo del líder de 70 años después de considerar que existe riesgo de fuga. Bolsonaro fue sentenciado en septiembre a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el poder después de su derrota electoral en 2022.

(Bolsonaro) "dijo que tuvo ´alucinaciones´ de que había algún tipo de espionaje en el monitor de tobillo, por eso intentó destaparlo", dijo la jueza asistente Luciana Sorrentino, según se informó en un documento de la corte publicado el domingo poco después de reunirse vía internet con el expresidente.

Sorrentino añadió que Bolsonaro le aseguró que "no recordaba haber tenido un colapso de esta magnitud en otra ocasión" y especuló que podría haber sido causado por un cambio en su medicación la semana pasada. Negó una vez más que tuviera la intención de escapar.

El documento también dice que Bolsonaro le dijo a la jueza que no ha dormido bien y que sentía "cierta paranoia" que estimuló su curiosidad por abrir el dispositivo de rastreo.

De acuerdo con el documento, Bolsonaro "dijo que estaba con su hija, su hermano mayor y un asistente en su casa y ninguno de ellos vio lo que estaba haciendo con la tobillera de rastreo". "Dijo que comenzó a tocarlo tarde en la noche y se detuvo alrededor de la medianoche".

De Moraes recibió información de que el dispositivo de Bolsonaro fue violado a las 12:08 de la mañana del sábado. La orden de arresto llegó horas después.

Dos de los médicos de Bolsonaro que acudieron en su apoyo el domingo por la mañana dijeron más tarde en un comunicado que habían suspendido el uso de un medicamento que supuestamente afectó al expresidente. También dijeron que él está físicamente bien.

Un panel del Tribunal Supremo dictaminó en septiembre que Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe de Estado para mantenerse en la presidencia tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El lunes, el mismo panel votará sobre la orden de arresto preventivo.

La reunión de Bolsonaro con una jueza asistente el domingo fue un procedimiento para discutir la legalidad de su encarcelamiento, pero también proporcionó otra oportunidad para que sus abogados argumentaran que debía permanecer bajo arresto domiciliario debido a su mal estado de salud. De Moraes ha rechazado previamente solicitudes similares.

De Moraes autorizó que Bolsonaro recibiera la visita de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien estaba fuera de Brasilia cuando los agentes de la policía federal detuvieron a su esposo. Ella no habló con los periodistas después de su visita de dos horas.

Lula hizo sus primeros comentarios sobre el encarcelamiento de su predecesor en la reunión del grupo de naciones del G20 en Sudáfrica. El presidente dijo a los periodistas: "El tribunal decidió, eso está resuelto. Todos saben lo que hizo".

Fuera de la sede de la policía federal, algunos manifestantes a favor de Bolsonaro sostenían pancartas pidiendo la destitución de Lula y de De Moraes de sus cargos, mientras que los detractores del expresidente celebraban su encarcelamiento.

Manifestaciones contra Bolsonaro se registraron en otras ciudades del país. En la arteria principal de Sao Paulo había un muñeco gigante de plástico del expresidente vestido como un preso. El desfile del Orgullo de Río de Janeiro también celebró el encarcelamiento preventivo del exmandatario derechista.