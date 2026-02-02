Jamenei advierte a Donald Trump por un ataque

Dubái, EAU.- El líder supremo de Irán advirtió el domingo que cualquier ataque por parte de Estados Unidos provocará una "guerra regional" en el Oriente Medio, lo que agravó las tensiones al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con atacar militarmente a la República Islámica por su represión de las recientes protestas nacionales.

Los comentarios del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, son la amenaza más directa que ha hecho hasta ahora. Los portaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra estadounidenses de su escolta están en el mar Arábigo, enviados allí por Trump tras la sangrienta represión de Teherán contra las protestas nacionales.

Sigue sin estar claro si Donald Trump usará la fuerza. El estadounidense ha dicho repetidamente que Irán quiere negociar y ha mencionado el programa nuclear de Teherán como otro tema que quiere ver resuelto.

Sin embargo, Jamenei también se refirió a las protestas nacionales como "un golpe", soportando la posición del gobierno entre informes de decenas de millas de detenidos desde el inicio de las manifestaciones. Los cargos de sedición en Irán también pueden conllevar la pena de muerte, lo que reforzó de nuevo las preocupaciones sobre que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los arrestados, una de las líneas rojas trazadas por Trump.

Jamenei habló ante una multitud en su complejo en Teherán al inicio de varios días de conmemoración de la Revolución Islámica iraní de 1979. En un momento, describió a Estados Unidos como interesado en su petróleo, gas natural y otros recursos minerales, afirmando que querían "apoderarse de este país, tal como lo controlaban antes".

"Los estadounidenses deben saber que si comienzan una guerra, esta vez será una guerra regional", dijo Jamenei.

"No somos los instigadores, no vamos a ser injustos con nadie, no planeamos atacar a ningún país", añadió. "Pero si alguien muestra codicia y quiere atacar o acosar, la nación iraní les dará un duro golpe".