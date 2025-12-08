Japón en alerta tras terremoto de 7.5 y riesgo de tsunami

TOKIO (AP) — Un sismo de magnitud 7,5 sacudió el lunes la costa norte de Japón, hiriendo a 23 personas y provocando un tsunami en comunidades de la costa del Pacífico, informaron funcionarios. Las autoridades advirtieron sobre posibles réplicas y un mayor riesgo de un megaterremoto.

El gobierno japonés aún evalúa los daños del tsunami y el sismo nocturno, el cual ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, en el extremo norte la isla principal de Japón, Honshu.

“Nunca he experimentado un temblor tan fuerte”, dijo Nobuo Yamada, propietario de una tienda de conveniencia, a la emisora pública NHK en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, agregando que “afortunadamente” las líneas eléctricas seguían funcionando en su área.

Se registró un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, a poca distancia al sur de Aomori, y niveles de tsunami de hasta 50 centímetros en otras comunidades costeras de la región, destacó la agencia.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que 23 personas resultaron heridas, incluyendo una de gravedad. La mayoría de las víctimas fueron golpeadas por objetos que caían, reportó NHK, añadiendo que había varios lesionados en un hotel en Hachinohe, mientras que un hombre en Tohoku sufrió lesiones menores cuando su automóvil cayó en un agujero.

La agencia meteorológica informó que la magnitud del sismo fue de 7,5, un ajuste a la baja de su estimación inicial de 7,6. Emitió una alerta por posibles olas de tsunami de hasta 3 metros (10 pies) en algunas áreas y luego redujo su advertencia a un aviso.

El secretario en jefe del gabinete, Minoru Kihara, instó a los residentes a dirigirse a zonas más elevadas o refugiarse hasta que se levanten los avisos. Dijo que unas 800 viviendas estaban sin electricidad, y que se suspendió el servicio de los trenes bala Shinkansen y algunas líneas locales en partes de la región.

Las plantas de energía nuclear en la región realizaban controles de seguridad, señaló Kihara. La Autoridad de Regulación Nuclear informó que unos 450 litros (118 galones) de agua se derramaron de un área de enfriamiento de combustible gastado en la planta de reprocesamiento de combustible de Rokkasho en Aomori, pero que su nivel de agua permanecía dentro del rango normal y no había preocupaciones de seguridad.

Unos 480 residentes se refugiaron en la Base Aérea de Hachinohe, y se movilizó a 18 helicópteros de defensa para una evaluación de daños, dijo el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi.

Unos 200 pasajeros quedaron varados durante la noche en el Aeropuerto de New Chitose en Hokkaido, reportó NHK.

La agencia meteorológica advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días. Añadió que existe un ligero aumento en el riesgo de un sismo de magnitud 8 y un posible tsunami a lo largo de la costa noreste de Japón, desde Chiba, al este de Tokio, hasta Hokkaido. La agencia instó a los residentes en 182 municipios de la zona a monitorear su preparación para emergencias en la próxima semana.

Satoshi Kato, subdirector de una escuela secundaria pública en Hachinohe, dijo a NHK que estaba en casa cuando ocurrió el sismo.

Kato agregó que condujo hasta la escuela porque estaba designada como centro de evacuación, y en el camino se encontró con congestionamientos viales y accidentes de tránsito cuando la gente, presa del pánico, intentaba huir. Señaló que aún no había llegado nadie a la escuela para refugiarse.

En un breve comunicado a los periodistas, la primera ministra Sanae Takaichi dijo que el gobierno estableció un grupo de trabajo para evaluar urgentemente el alcance de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo que podemos”, aseveró.

Más tarde instó a los residentes de la región a prestar atención a la información más reciente de los municipios locales. “Por favor, estén preparados para evacuar inmediatamente tan pronto como sientan un temblor”.

El sismo ocurrió a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Hachinohe, y a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar, informó la agencia meteorológica.

Fue a poca distancia al norte de la costa japonesa que sufrió el sismo de magnitud 9,0 y el tsunami en 2011 que mató a casi 20.000 personas y destruyó la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

“Necesitan prepararse, asumiendo que un desastre como ese podría ocurrir nuevamente”, dijo Satoshi Harada, funcionario de la división de terremotos y volcanes de la agencia meteorológica.

Las autoridades levantaron todos los avisos de tsunami para la costa del Pacífico a las 6:20 de la mañana del martes, informó NHK.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó otro sismo a primera hora del martes con epicentro a unos 122 kilómetros (76 millas) al sur de Honcho. El terremoto, de magnitud 5,1, tuvo una profundidad de 35 kilómetros. De momento no había más detalles disponibles.