Javier Milei proclama 'kirchnerismo nunca más' en campaña electoral

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei proclamó "kirchnerismo nunca más" al lanzar el jueves la campaña del oficialismo para las elecciones de legisladores locales en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, cuyo resultado podría impactar en el rumbo del gobierno.

"Nuestra tarea es venir a quitar el velo de la mentira. Es por eso que hoy vamos a las elecciones diciendo kirchnerismo ´Nunca más´", afirmó el mandatario desde el escenario del club Atenas de la ciudad de La Plata, capital provincial, en una referencia por demás controvertida al histórico informe que reveló las atrocidades de la última dictadura militar (1976-1983).

"Nunca más es el consenso de que hay experiencias dañinas que como sociedad no queremos nunca jamás repetir. El kirchnerismo es una de ellas", apuntó Milei sobre la corriente de centro-izquierda del peronismo opositor que gobernó prácticamente de manera ininterrumpida al país sudamericano en las últimas dos décadas.

Buenos Aires, la provincia argentina más grande, concurrirá a las urnas el 7 de septiembre para renovar la legislatura provincial y los consejos de cada municipio. Si bien se trata de una votación local, Milei la considera un test para medir el apoyo a su gestión de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán el mapa del Congreso hasta el final de su mandato en 2027.

El distrito es gobernado desde 2019 por Kicillof, un hijo político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y que se proyecta como candidato del peronismo a la presidencia en dos años.

Milei tildó Kicillof de "comunista enano" y lo acusó de transformar a la provincia de Buenos Aires "en una vergüenza nacional".

"Por condiciones (Buenos Aires) debería ser punta de lanza de la riqueza nacional. Pero fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada", denunció Milei ante decenas de militantes del partido gobernante La Libertad Avanza.

El economista ultraliberal apuesta a ampliar su base parlamentaria en las elecciones de octubre para avanzar en reformas más profundas y despejar los temores de inversores a un regreso del peronismo de centro-izquierda.