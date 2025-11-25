Javier Milei respalda a Estudiantes en polémica con AFA

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei aprovechó la visita de un alto funcionario de su aliado Israel para tomar partido a favor del equipo que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la cual está enfrentado.

Milei recibió este martes al canciller israelí Gideon Sa'ar en su despacho de la sede de gobierno con un llamativo detalle: la camiseta de Estudiantes La Plata apoyada sobre el sillón presidencial, según una fotografía difundida por la propia oficina de prensa de la presidencia argentina.

La anécdota sería algo menor en una reunión de alta relevancia política, si no fuera que con ese gesto el mandatario expresó abiertamente su apoyo al club platense en la guerra abierta que mantiene contra AFA por negarse a reconocer a Rosario Central como flamante campeón de la Liga 2025, un trofeo inventado por la entidad la semana pasada para reconocer al club que más puntos suma durante el año.

Milei, arquero en su juventud y que se declara hincha de Boca Juniors, es un feroz crítico del presidente de AFA, Claudio Tapia, por su negativa a autorizar el ingreso de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino, en el cual los clubes se rigen bajo la modalidad de asociaciones civiles sin fines de lucro.

Apenas asumió en 2023, Milei firmó un decreto que autorizaba a los clubes a convertirse en SAD. Sin embargo, la AFA recurrió a la justicia y dejó sin efecto la medida presidencial.

Milei ahora vuelve a cargar contra AFA justo en momentos en que Tapia es objeto de duros cuestionamientos por los cambios constantes en los formatos de los torneos y el bajo nivel de los arbitrajes.

En una medida insólita y desprolija, AFA declaró el jueves pasado al Central de Ángel Di María campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos en la tabla anual que define la clasificación a copas internacionales y los descensos de categoría. Si bien es un trofeo oficial, tiene poco valor deportivo puesto que el torneo Clausura todavía está en marcha.

Estudiantes, presidido por el exfutbolista Juan Sebastián Verón, fue el único equipo que alzó la voz para rechazar la controvertida decisión y denunció que la medida no se sometió a votación, como determinan los reglamentos. No conforme con ello, sus jugadores se pusieron de espaldas al flamante campeón en el tradicional pasillo cuando se enfrentaron el domingo por los octavos de final de la liga, un gesto que no registra antecedentes en el fútbol argentino.

El Pincha finalmente se impuso 1-0 y se clasificó a los cuartos de final.

AFA anunció el lunes que le abrió un expediente disciplinario a Estudiantes por no cumplir con el tradicional pasilló a los campeones. La sanción puede ser deportiva o económica.