FGESLP alerta por suplantación de identidad en compra-venta de vehículos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre un modus operandi detectado en redes sociales, particularmente en "Marketplace" de Facebook, donde personas utilizan documentos oficiales obtenidos durante supuestas transacciones de compra-venta de vehículos para suplantar identidades.

De acuerdo con la institución, la mayoría de los casos se originan cuando las víctimas envían fotografías o copias digitales de credenciales para votar, licencias de conducir u otros documentos personales a presuntos vendedores o compradores. Estos materiales son usados posteriormente para cometer fraudes.

La FGESLP recomienda evitar la compra de automóviles mediante Marketplace y exhorta a no compartir documentos oficiales por medios electrónicos. Sugiere que los endosos de vehículos se realicen únicamente en lugares seguros, de manera presencial y verificando la identidad de la persona vendedora.

Asimismo, recomienda efectuar pagos solo mediante transferencias interbancarias verificables o depósitos bancarios con comprobantes oficiales, y no aceptar pruebas de pago que no se reflejen dentro de la cuenta de la persona compradora o vendedora.

La institución también llamó a revisar personalmente el vehículo, su documentación y su estatus legal antes de concretar cualquier acuerdo.

La Fiscalía mantiene abiertos sus canales de atención para recibir denuncias relacionadas con estos hechos.