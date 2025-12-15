Jefa del MI6 acusa a Putin de prolongar conversaciones sobre Ucrania

LONDRES (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin está retrasando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania y está poniendo a prueba a Occidente con tácticas que caen "justo por debajo del umbral de la guerra", dijo el lunes la nueva jefa del MI6, la agencia británica de espionaje.

Blaise Metreweli dijo que Putin está "lastrando las negociaciones" para detener el conflicto y sigue decidido a "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN".

"Ahora estamos operando en un espacio entre la paz y la guerra", dijo Metreweli sobre el panorama global de amenazas en su primer discurso público desde que se convirtió en jefa del servicio de inteligencia exterior británico hace dos meses.

Rusia exporta caos

Metreweli acusó a Moscú de patrocinar ciberataques a infraestructuras críticas de otros países, incursiones de drones alrededor de aeropuertos europeos, campañas de incendios, sabotaje y desinformación, y "actividades agresivas en nuestros mares, por encima y por debajo de las olas".

"El caos exportado es una característica, no un error, en el enfoque ruso hacia el compromiso internacional, y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su estrategia", afirmó.

Metreweli, de 48 años, es la primera mujer en dirigir el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, que tiene 116 años de antigüedad. Dio a los periodistas una inusual visión del interior de la sede del MI6 en Londres, que señaló es "familiar para los fans del cine en todas partes" por las películas de espías de James Bond.

Hablando desde el comedor revestido de madera de su oficina con vista al río Támesis, dijo que la tecnología en rápida evolución está reescribiendo las reglas del conflicto, mientras que las amenazas híbridas de Estados y grupos extremistas significan que "la línea del frente está en todas partes".

El discurso hizo una breve referencia a las "implicaciones para la seguridad nacional" de China, pero Metreweli se centró en la amenaza de una Rusia "agresiva, expansionista y revisionista".

"Rusia nos está poniendo a prueba en la zona gris con tácticas que están justo por debajo del umbral de la guerra", dijo.

La advertencia se produjo en medio de una serie de reuniones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra de casi cuatro años provocada por la invasión de Rusia a su vecino.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estaba en Berlín el lunes para reunirse con enviados estadounidenses, y se reunirá más tarde con los líderes de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Los aliados de Kiev están tratando de reforzar el apoyo a Ucrania en medio de la presión de Washington para aceptar rápidamente un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

La jefa del MI6, conocida como C, es la única empleada de la agencia secreta cuyo nombre se hace público. En un discurso que, inusualmente, tocó su historia personal, Metreweli dijo que al venir "de una familia moldeada por un conflicto devastador, crecí con un profundo sentido de gratitud por la preciosa democracia y libertad del Reino Unido".

Después de que se anunció el nombramiento de Metreweli en junio, los medios informaron que su abuelo, Constantine Dobrowolski, había sido un espía nazi en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.

El MI6 dijo que Metreweli nunca conoció a su abuelo.

Los espías deben dominar la tecnología

Metreweli, quien tiene casi tres décadas de servicio clandestino y estudios en antropología, psicología e inteligencia artificial, fue anteriormente la directora de tecnología e innovación del MI6, el equivalente en el mundo real de Q, el maestro de gadgets ficticio de James Bond.

Dijo que el conocimiento tecnológico y la inteligencia humana son claves para combatir "una red interconectada" de amenazas de seguridad, y que los agentes del MI6 "deben sentirse tan cómodos con líneas de código como con fuentes humanas, tan fluidos en Python como en múltiples idiomas".

"Nuestro mundo es más peligroso y disputado ahora de lo que ha sido en décadas", señaló, agregando que "estamos siendo desafiados desde el mar hasta el espacio, desde el campo de batalla hasta la sala de juntas, e incluso en nuestros cerebros, ya que la desinformación manipula nuestra comprensión de los demás y de nosotros mismos".

"Los cimientos de la confianza en nuestras sociedades se están erosionando. La información, que una vez fue una fuerza unificadora, se está convirtiendo cada vez más en un arma", agregó.

En una advertencia a los adversarios de Gran Bretaña, dijo que el MI6 "afilará nuestro filo" y "tomará riesgos calculados". Agregó que la agencia debería aprovechar "nuestros instintos históricos del SOE", refiriéndose al Servicio de Operaciones Especiales que envió agentes en misiones audaces de sabotaje en la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

"Nunca nos rebajaremos a las tácticas de nuestros oponentes. Pero debemos buscar superarlos", dijo.

Varias alertas de seguridad

El discurso se suma a una serie de advertencias por parte de las autoridades de defensa y seguridad occidentales sobre la creciente amenaza híbrida de naciones como Rusia, Irán y, en cierta medida, China, cuyo uso de herramientas cibernéticas, espionaje y operaciones de influencia, según dicen, amenaza la estabilidad global.

La semana pasada, el Reino Unido sancionó a varios medios de comunicación rusos por presunta guerra de información y a dos empresas tecnológicas chinas por "actividades cibernéticas vastas e indiscriminadas".

En un discurso separado, el jefe del ejército británico, el mariscal jefe del aire Richard Knighton, dirá el lunes que el objetivo de Putin es "desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir a la OTAN".

"La guerra en Ucrania muestra la disposición de Putin para atacar a los estados vecinos, incluidas sus poblaciones civiles... amenaza a toda la OTAN, incluido el Reino Unido", planea decir Knighton, argumentando que Gran Bretaña necesita tanto un ejército más fuerte como una infraestructura más resiliente para enfrentar la amenaza en evolución.