Jefe del MI5 dice que China es una amenaza para la seguridad del Reino Unido

LONDRES (AP) — China representa una amenaza diaria para la seguridad de Reino Unido, dijo el jueves el jefe de la agencia de inteligencia británica, comentarios que aumentan la presión sobre las autoridades para explicar por qué el juicio contra dos hombres acusados de espiar para Beijing se vino abajo poco antes de comenzar.

El gobierno, fiscales y políticos de la oposición, que estuvieron en el poder hasta el año pasado, se culpan entre sí por el caso penal fallido mientras el Reino Unido intenta equilibrar el desafío y el compromiso con la superpotencia asiática.

"¿Los actores estatales chinos representan una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido? La respuesta es, por supuesto, sí, lo hacen, todos los días", afirmó el director general del MI5, Ken McCallum, a los periodistas durante una inusual aparición pública. Agregó que incluso la semana pasada, su agencia intervino para detener una amenaza de Beijing.

McCallum señaló que la intromisión respaldada por Beijing incluía ciberespionaje, robo de secretos tecnológicos y "esfuerzos para interferir de manera encubierta en la vida pública del Reino Unido".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acusaciones de espionaje de China

El año pasado, el académico Christopher Berry y el investigador parlamentario Christopher Cash fueron acusados de proporcionar información o documentos a China que podrían ser "perjudiciales para la seguridad o los intereses" del Reino Unido.

Pero el mes pasado, los fiscales retiraron los cargos.

El director de la Fiscalía Pública, Stephen Parkinson, señaló al gobierno, diciendo que los funcionarios se negaron a testificar bajo juramento que China era una amenaza para la seguridad nacional en el momento de los presuntos delitos, entre 2021 y 2023.

El primer ministro Keir Starmer niega haber interferido, y el miércoles por la noche el gobierno publicó declaraciones de testigos presentadas ante el tribunal por el Asesor de Seguridad Nacional Adjunto, Matthew Collins, describiendo a China como "la mayor amenaza estatal para la seguridad económica del Reino Unido" y diciendo que las actividades de espionaje de Beijing "perjudican los intereses y la seguridad del Reino Unido".

McCallum calificó la relación de Gran Bretaña con China como una mezcla "compleja" de riesgo y oportunidad, y dijo que los agentes del MI5 "detectan y manejan, de manera robusta, la actividad que amenaza la seguridad nacional del Reino Unido".

"Por supuesto, me frustra cuando las oportunidades para procesar actividades que amenazan la seguridad nacional no se llevan a cabo por cualquier razón", expresó, pero agregó que las decisiones de enjuiciamiento estaban fuera del control del MI5.

Cash y Berry fueron acusados en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, un estatuto de un siglo de antigüedad que cubre el espionaje para países considerados enemigos del Reino Unido. Desde entonces, ha sido reemplazado por una nueva medida de seguridad nacional.

Los dos hombres niegan haber cometido irregularidades, y la embajada de China calificó las acusaciones de "pura fabricación y calumnias maliciosas".

"China nunca interfiere en los asuntos internos de otros países", dijo un portavoz de la embajada.

Las autoridades de inteligencia británicas han intensificado sus advertencias sobre las actividades encubiertas de Beijing, y el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento etiquetó a Beijing como una "amenaza estratégica" en 2023 .

El gobierno del centroizquierdista Partido Laborista de Starmer ha intentado cautelosamente restablecer los lazos con Beijing después de años de relaciones frías por acusaciones de espionaje, preocupaciones de derechos humanos, el apoyo de China a Rusia en la guerra de Ucrania y una represión de las libertades civiles en Hong Kong.

La controversia en torno al espionaje estalló mientras las autoridades británicas sopesan la solicitud de China para construir una nueva embajada cerca de la Torre de Londres, la cual sería el complejo diplomático más grande de Europa. Los críticos afirman que su tamaño y ubicación aumentan el riesgo de espionaje y sabotaje.

El gobierno pospuso el jueves la fecha límite para una decisión final del 21 de octubre al 10 de diciembre.

Rusia e Irán

En su discurso anual delineando las principales amenazas para el Reino Unido, McCallum pintó un panorama sombrío, diciendo que el Reino Unido enfrenta "múltiples amenazas superpuestas a una escala sin precedentes" tanto de grupos terroristas como de Estados. Dijo que China es una de las "tres grandes" amenazas estatales, junto con las más imprudentes, Rusia e Irán.

"Las amenazas estatales están escalando", manifestó, con un aumento del 35% en el último año en el número de personas que el MI5 está investigando por espionaje.

Alegó que Rusia e Irán están utilizando cada vez más "métodos feos", incluyendo "sabotaje de vigilancia, incendio o violencia física".

"Rusia está comprometida a causar caos y destrucción", afirmó. "En el último año, nosotros y la policía hemos interrumpido un flujo constante de complots de vigilancia con intención hostil dirigidos a individuos que los líderes rusos perciben como sus enemigos".

Dijo que Teherán también está planeando herir y matar a sus enemigos en suelo británico, con más de 20 "potencialmente letales complots respaldados por Irán" interrumpidos en los últimos 12 meses.

Riesgos de la IA

El nivel oficial de amenaza terrorista del Reino Unido se encuentra en "sustancial", lo que significa que un ataque es probable, y McCallum dijo que el MI5 ha interrumpido 19 complots de ataque en etapas avanzadas desde 2020.

Dijo que los ataques tienden cada vez más a provenir de pequeños grupos o individuos en lugar de redes amplias, y los sospechosos son cada vez más jóvenes, con uno de cada cinco de los arrestados el año pasado menor de 17 años.

Algunos conspiradores están motivados por Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, que "una vez más se están volviendo más ambiciosos", y otros por ideología de extrema derecha, señaló. Otros reflejan un revoltijo de motivaciones surgidas en "rincones sórdidos de internet".

El jefe de espías también dijo que el MI5 estaba analizando posibles amenazas de una IA fuera de control.

"La inteligencia artificial puede que nunca ´quiera´ hacernos daño", dijo. "Pero sería imprudente ignorar el potencial de que cause daño".