José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance

El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.

Por EFE

Marzo 11, 2026 08:43 p.m.
Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este miércoles que recibió un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" y con "las finanzas públicas debilitadas" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de la Moneda (sede de gobierno).

Primer discurso de José Antonio Kast como presidente de Chile

"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", dijo Kast.

