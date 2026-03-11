José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance
El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.
Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo este miércoles que recibió un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" y con "las finanzas públicas debilitadas" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de la Moneda (sede de gobierno).
Primer discurso de José Antonio Kast como presidente de Chile
"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", dijo Kast.
no te pierdas estas noticias
José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance
EFE
El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.
Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles
AP
La investigación incluye países como China, Unión Europea, México y Japón, entre otros.
Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York
AP
Un zorro rojo de 5 kg fue encontrado en un buque de carga y ahora está bajo cuidado veterinario en el zoológico del Bronx.