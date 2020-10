Joven cineasta culpa a Trump de la muerte evitable de sus abuelos

MIAMI (EFE).- Maddelena Kaji, una adolescente floridana que perdió a dos de sus abuelos por la COVID-19, ha volcado en un cortometraje su dolor por unas muertes de las que responsabiliza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos recientes tuits acerca de no dejarse "dominar" por la enfermedad le parecen una "bofetada".



"Lo que está haciendo y diciendo el presidente hace mucho más difícil no solo el trabajo de los activistas que estamos tratando de evitar que más gente se enferme, sino de los que estamos de luto por las víctimas. Es imposible procesar el duelo", dijo a Efe la joven realizadora de "Maddie´s Grandparents: A Preventable COVID Tragedy (Los abuelos de Maddie: Una tragedia de COVID-19 evitable)".

Kaji subraya que hacer este corto documental que puede verse en YouTube es una forma de canalizar su dolor en algo útil. Es "sentir que la muerte de mis abuelos está sirviendo para proteger a otros y de representarlos. No dejar que sean solo una estadística".

El documental "Maddie´s Grandparents: A Preventable COVID Tragedy", producido por Brave New Films, cuenta la historia del ginecólogo Vikram Hiralal Kaji, nacido en Bombay (India), y su esposa Andrea Todd Lewis Kaji, quienes vivían en Pensilvania en una comunidad para adultos mayores y murieron en abril pasado a causa del nuevo coronavirus.

Él tenía 84 años y ella, nacida en Estados Unidos y enfermera retirada, 73.

La joven, que está en el último año de la escuela secundaria en la ciudad de Tallahassee, la capital del estado de Florida, acaba de presentar su obra en recuerdo de sus abuelos y de denuncia de lo que ella considera una mala gestión de la pandemia.

Los últimos tuits del presidente Trump, que el viernes pasado anunció que se había contagiado la COVID-19, le han producido indignación.

"Sé que no es solo contra mí, pero a veces se siente como si Trump estuviese dedicado a amargarme cada uno de mis días. Es indignante", explicó Kaji.

MENSAJES QUE DUELEN

El mensaje que escribió Trump en su cuenta de Twitter antes de salir del hospital este lunes, en el que instó a los estadounidenses a no dejarse dominar por el coronavirus "fue particularmente doloroso", manifestió Kaji.

"No dejen que los domine. No le tengan miedo. Van a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, tenemos las mejores medicinas, todas desarrolladas recientemente, y ustedes van a vencerlo", tuiteó el mandatario antes de regresar a la Casa Blanca tras una hospitalización de tres días.

"Esta retórica de no dejar que el COVID arruine mi vida y que si tienes miedo entonces quédate adentro la he escuchado de muchos adolescentes y niega completamente la realidad de que COVID es un asunto colectivo, que solo puede resolverse a través de acciones colectivas", expresó la joven, quien se ha dedicado en los últimos meses a educar a otros estudiantes de secundaria sobre la pandemia.

"El hecho de que el presidente Trump haya dicho eso, sabiendo claramente que no tenemos poder de decisión en si COVID nos mata o no, solo da autorización a los que expresan la porquería ignorante y de información falsa que sufro todos los días", manifestó.

"A decir verdad, estoy agotada", manifestó la chica, quien incluso antes de la trágica muerte de sus abuelos estaba interesada en la política.

"Le comencé a prestar atención al proceso electoral cuando Trump se convirtió en candidato y tengo que reconocer que estos cuatro años he sido una muchacha con mucho mal humor por su culpa, pero con lo de mis abuelos y la forma en la que habla del coronavirus, la cosa se ha puesto insultante e intolerante", subrayó.

La ha afectado hasta el punto que su sueño de ser periodista ha sido desplazado por un interés en ser política o estudiar una carrera científica. "Siento una necesidad profunda de ayudar a que esto no vuelva a pasar", manifestó.

Arjun Kaji, padre de Maddie, agregó por su parte que la declaración de Trump es el pronunciamiento más "monstruoso y desconectado con la realidad que le he escuchado decir a un presidente. ¿Que no deje que nos domine la vida? Más de 200,000 personas no tuvieron esa oportunidad".