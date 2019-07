Joven española denuncia que no la dejaron subir a un vuelo por vestimenta

Una joven denunció este lunes que una aerolínea española no le permitió subir debido a su vestimenta, mientras que la compañía respondió que llevaba un traje de baño y que su comportamiento no fue el adecuado.



El incidente, similar a otros ocurridos en los últimos años en otros países, generó un considerable debate en redes sociales, con usuarios defendiendo la libertad de vestimenta y otros aplaudiendo las medidas contra pasajeros indisciplinados.



La chica, una joven de 24 años, iba a tomar el vuelo Palma-Barcelona cuando el personal de tierra le impidió acceder al avión, ya casi en la puerta del aparato, debido a que según el personal de tierra de la aerolínea Vueling (parte del grupo internacional IAG) vestía un traje de baño.



Finalmente, agentes de la Guardia Civil fueron llamados para retirar a la pasajera. Ella afirma que llevaba un "body" y una falda por encima.



Su hermano, que grabó el incidente en un teléfono móvil, afirmó en Twitter que le negaron embarcar "simplemente por llevar un body escotado" y, aunque varios pasajeros le ofrecieron ropa para cubrirse, el personal de la aerolínea no lo aceptó. La afectada presentó una reclamación a la compañía.



Por su parte, la compañía señaló, también en Twitter, que la pasajera en cuestión llevaba un bañador, pero que su respuesta fue "abusiva" y que esa fue la razón final por la que finalmente no se le permitió volar.



Una asociación de defensa de los consumidores, Facua, dijo que denunció la "denigración machista" que sufrió la pasajera ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia de Consumo de Cataluña, región donde tiene su sede social la aerolínea.



En su denuncia, la asociación recuerda que, según el reglamento europeo, la denegación de embarque sólo está excusada cuando se dan motivos razonables, como "razones de salud o de seguridad o la presentación de documentos de viaje inadecuados", motivos que, añade la asociación, no se dieron en este caso.

Hoy la maravillosa compañía @vueling le ha prohibido el embarque a mi hermana simplemente por llevar un body escotado. Varias personas le han dejado ropa para que se "tapase" y aun así no la han dejado subir. pic.twitter.com/wxiYguA4qt — Erl. (@olgacrvnts) July 21, 2019