Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center

Washington, (EFE).- La representante demócrata por Ohio Joyce Beatty presentó este lunes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir la eliminación de su nombre del Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas, luego de que la junta directiva aprobara rebautizar el recinto con el apellido del mandatario por delante.

La querella, que también señala a los miembros de la junta nombrados por Trump, sostiene que la votación realizada la semana pasada fue ilegal, ya que la ley exige que cualquier cambio de nombre del edificio sea aprobada expresamente por el Congreso y no puede decidirse únicamente a nivel administrativo.

El abogado de la representante demócrata afirmó a medios estadounidenses que el cambio de nombre "viola la Constitución y el Estado de derecho", al subrayar que fue el Congreso quien estableció oficialmente el nombre del centro cultural.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo la semana pasada al New York Times que la Administración rechaza esa interpretación legal y no espera que el Congreso intervenga para revertir la decisión de la junta.

El nombre del presidente fue añadido el viernes a la fachada del edificio, y tanto el sitio web como varias cuentas oficiales en redes sociales ya hacen referencia al Trump Kennedy Center.

La congresista Beatty denunció que fue silenciada durante la reunión en la que se aprobó el cambio y reiteró que "solo el Congreso tiene la autoridad para cambiar el nombre del Kennedy Center", calificando el proceso como "una completa vergüenza" para la institución.