Jueza federal en Maryland busca evitar deportación de Kilmar Ábrego García

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Maryland buscó el lunes garantías de que el gobierno no deportará a Kilmar Ábrego García antes de que levante una orden judicial que impide su expulsión de Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) presentó la semana pasada un aviso de su plan para deportar a Ábrego García a Liberia tan pronto como el viernes. Liberia es el más reciente de una serie de países africanos que la agencia ha designado como posibles destinos para el ciudadano salvadoreño.

Ábrego García tiene una esposa y un hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland desde hace varios años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente durante su adolescencia. En 2019, un juez de inmigración concedió una protección para que no pudiera ser deportado de regreso a El Salvador, donde enfrenta un "temor bien fundado" de violencia por parte de una pandilla que asediaba a su familia.

Hace unos meses, su deportación por error a El Salvador --donde permaneció retenido en una prisión de máxima seguridad a pesar de que no cuenta con antecedentes penales-- galvanizó la oposición a las represiones migratorias del presidente Donald Trump. Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno federal emprendió acciones para traerlo de regreso a Estados Unidos en junio.

La jueza federal Paula Xinis se preguntó el lunes en conferencia de prensa por qué el gobierno simplemente no deporta a Ábrego García a Costa Rica --un país al que ha dicho que está dispuesto a ir porque el gobierno le ha prometido que sería bienvenido como inmigrante legal y no sería deportado nuevamente hacia El Salvador.

“¿Alguna idea de por qué continuamos con esta audiencia cuando podrían deportarlo a un tercer país mañana?”, preguntó Xinis a los abogados del gobierno. Destacó que tanto el gobierno como Ábrego García estaban "a punto de gastar recursos significativos" en una disputa sobre si puede ser deportado legalmente a Liberia.

Los abogados del gobierno, incluidos el asistente adjunto del fiscal general Drew C Ensign y el asistente adjunto del fiscal general Jonathan Guynn, no pudieron responder de inmediato, pero insinuaron que el tema podría ser parte de una próxima presentación judicial.

En tanto, los abogados dijeron que ICE se prepara para entrevistar a Ábrego García después de que presentó una notificación oficial en la que expresa su temor de ser deportado a Liberia. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, le dijo a la jueza que han recibido algunos documentos confidenciales relacionados con las garantías del gobierno liberiano sobre el trato que recibiría Ábrego García en ese país. Sin embargo, no están satisfechos con lo que han recibido. Insinuó que el gobierno liberiano únicamente acordó aceptar a Ábrego García por tiempo limitado.

Los acuerdos de deportación del gobierno con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por grupos de defensa, quienes argumentan que este tipo de medidas violan los derechos al debido proceso y que los inmigrantes están siendo enviados a países con largos historiales de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la Corte Suprema permitió en junio pasado la deportación de inmigrantes hacia países distintos al de su nación de origen con poca antelación.

Cuando Ábrego García fue enviado de regreso a Estados Unidos en junio, fue acusado en Tennessee de tráfico de personas. Se ha declarado inocente y le ha solicitado a la jueza que desestime el caso. Una audiencia sobre la moción para desestimar está programada para la próxima semana, y Xinis señaló el hecho de que el gobierno parece estar dispuesto a deportarlo poco antes de que eso suceda, diciendo que su expulsión sería el fin del caso penal.

“No pasa la prueba de que no haya habido algún tipo de coordinación”, explicó Xinis, señalando que la audiencia en el caso penal era “de conocimiento común”.

“Si no levanto la orden judicial, ¿ustedes la acatarán y él no va a ser expulsado? ¿Es correcto?” preguntó a los abogados del gobierno. Ellos estuvieron de acuerdo.

En tanto, Ábrego García ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.