Jurado en juicio de García Luna acusa que no les han pagado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- El jurado en el caso contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, se rebeló este lunes en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. ¿La razón? No han recibido su pago por estar presentes en el juicio.

Los 12 miembros del jurado se negaban a salir tras el primer receso decretado este lunes, señalando que no se les han pagado sus 40 dólares diarios.

Finalmente, la situación se solucionó cuando el juez que lleva el caso, Brian Cogan, prometió verificar qué ha pasado con el pago.

Los 12 miembros del jurado fueron elegidos tras varios días de cuestionamientos en la corte, previo al inicio de los testimonios, de un total de casi 200 ciudadanos estadounidenses que acudieron al requerimiento para saber si podían o no fungir en el juicio.

Del total de posibles candidatos, quedaron 40 que fueron los que pasaron a la fase definitiva. Los demás fueron descartados, ya sea porque había algún impedimento de salud, o porque sus creencias podían afectar en el juicio o por diferentes motivos.

Por ley, los ciudadanos estadounidenses están obligados a asistir a la corte para ver si cumplen con los requisitos para ser jurado en algún juicio.

Si son aceptados, significa que durante todo el tiempo que dure el juicio, tendrán que asistir a cada una de las audiencias, hasta que haya una sentencia. La mayoría deben pedir permisos en sus trabajos.

A cambio de su participación en el juicio, reciben una gratificación de 40 dólares diarios (poco menos de 800 pesos mexicanos). Cada jornada del juicio puede extenderse por horas, como en el caso de García Luna, que las audiencias inician en torno a las 9:30 horas y terminan a las 16:00 horas.