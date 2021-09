Kamala Harris respalda investigar trato a migrantes en la frontera

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, describió como "horribles" las imágenes del trato que los agentes de la Patrulla Fronteriza han dado a los miles de migrantes que en los últimos días han tratado de cruzar la frontera desde México.

"Lo que vi retratado, esos individuos a caballo, tratando a seres humanos de la forma que lo hicieron, fue horrible. Respaldo plenamente lo que está pasando, que es una investigación exhaustiva sobre exactamente qué está pasando allí", señaló a una pregunta de periodistas.

Subrayó que "los seres humanos nunca deberían ser tratados de ese modo. Estoy profundamente preocupada por eso. Y hablaré con [el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro] Mayorkas, sobre eso".

Sobre la situación de los migrantes haitianos, en particular, reconoció la "trágica" situación que se vive en Haití, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el sismo del pasado 14 de agosto.

"Tenemos que hacer más", dijo. Tenemos, añadió, que "apoyar las necesidades básicas que tiene la gente de Haití".

En entrevista con medios locales, Mayorkas también se refirió a las imágenes y videos donde oficiales a caballo, con lo que parecen ser fustas, o riendas, amedrentan a los migrantes. En uno de los videos, se ve a un oficial jaloneando a uno de los migrantes que intenta cruzar a Del Río, Texas, donde fueron desplegados unos 600 agentes para contener el flujo migratorio.

"Uno no puede usar un caballo como arma para atacar agresivamente a un niño. Es inaceptable. No toleraremos el maltrato", afirmó.

En otra entrevista para medios estadounidenses la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el presidente Joe Biden considera las imágenes de la Patrulla Fronteriza intimidando a los migrantes como "horrorosas y atroces".

"No conozco a nadie que pueda ver ese video y no tener esa sensación", indicó Psaki, sobre el video donde se muestra a los agentes a caballo persiguiendo a los migrantes. En un momento se escucha decir a uno de los agentes: "¡Hey! Es por eso por lo que su país es una mier... Porque usan a sus mujeres para esto".

Psaki consideró "importante" que la gente sepa que esas imágenes "no representan" a la administración Biden.

Cuestionado sobre la situación en la frontera, al término de su participación en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, Biden se limitó a decir que "lo pondremos bajo control".