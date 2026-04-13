Keiko Fujimori lidera conteo con 16.88% en elecciones Perú

LIMA (AP) — La derechista Keiko Fujimori y el ultra conservador Rafael López Aliaga lideraban el lunes el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse más del 60% de los sufragios.

Fujimori encabezaba la votación con 16.88%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 13.88% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes a la presidencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tercer lugar —y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga— se ubicaba el candidato Jorge Nieto Montesinos con 12.50% de los votos y con chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La ONPE mantuvo la publicación del conteo de votos de los comicios del domingo pese que hasta las 18.00 local (2300 GMT) del lunes se tenía previsto que 52,561 personas podían votar en Lima.

El domingo varios centros de votación abrieron sus puertas con retraso porque no había llegado el material electoral. En el caso de la capital, el Tribunal Electoral ordenó que continúe la votación el lunes en 13 colegios públicos que no abrieron la víspera porque no habían recibido las papeletas.

El lunes cientos de peruanos realizaban filas en esas escuelas públicas del sur de Lima que cerraron sus centros de votación a las 18:00 local.

Durante la jornada, Iris Valle, de 56 años, dijo a The Associated Press que pese a sufrir de un problema en la rodilla llegó a votar a la escuela Alfonso Ugarte del distrito capitalino de San Juan de Miraflores. La mujer añadió que temía que le hagan un descuento en su trabajo por no asistir temprano a laborar.

Centenares de personas como Valle realizaban filas disgustadas porque algunas mesas electorales no habían abierto para sufragar pasadas las 7 de la mañana.

Según sondeos privados previos, ninguno de los postulantes llegaba a las elecciones con alta intención de voto.

Varias encuestas daban a Fujimori el primer lugar con una intención promedio del 15%. La dirigente política ha prometido combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Detrás de ella se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras que los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Nuevo Congreso bicameral y sus poderes

Elecciones legislativas

En estos comicios los peruanos también escogieron a los integrantes de un Congreso que volvió a ser bicameral luego de más de 30 años que contempla un poderoso Senado que no puede ser disuelto y que tiene garantizados amplios poderes durante su mandato de cinco años.

De acuerdo con el Tribunal Electoral más de 6 mil candidatos se postularon para cubrir las vacantes de 130 diputados y otros 3 mil para 60 curules en el Senado.

El nuevo Senado no podrá ser disuelto y tendrá potestad para remover a un presidente.

Destituir al mandatario será más fácil: antes se requerían 87 votos de 130 parlamentarios del Congreso unicameral y ahora el Senado necesitará 40 votos del total de 60 senadores.

Pese a que en 2018 el retorno a un Parlamento bicameral fue rechazado por un 80% de la población en un referendo, los legisladores del Congreso unicameral reformaron la Constitución en 2024 para crear un Senado con amplios poderes.

El Senado también podrá revisar y modificar los proyectos de ley que llegan de la Cámara de Diputados.

Declaraciones de Keiko Fujimori sobre el Congreso

En diálogo con periodistas Keiko Fujimori dijo el lunes que su partido tendrá un espíritu de diálogo en el próximo Congreso bicameral que empezará su mandato el 28 de julio.

“Corresponde seguir dialogando, queda mucho espacio por convencer y ese será mi objetivo, poder hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus autoridades”, indicó Fujimori, de 50 años.