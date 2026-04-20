Keir Starmer admite error en nombramiento de Peter Mandelson

LONDRES (AP) — El primer ministro británico Keir Starmer reconoció el lunes que se equivocó al nombrar a Peter Mandelson, amigo de Jeffrey Epstein, como embajador del Reino Unido en Washington, rechazando una avalancha de llamados a dimitir por un escándalo que ha sacudido su gobierno.

Keir Starmer admite error en nombramiento de Mandelson

Starmer señaló que habría retirado el nombramiento de haber sabido que Mandelson no superó los controles de seguridad, al intentar explicar por qué Mandelson recibió el cargo diplomático más importante del Reino Unido.

Starmer atribuyó la responsabilidad directamente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, al asegurar que no le informaron de las preocupaciones de seguridad y autorizaron el nombramiento de Mandelson pese a ellas.

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Starmer dijo a los legisladores en la Cámara de los Comunes que "no habría seguido adelante con el nombramiento" si hubiera conocido la verdad. Calificó de "francamente asombroso" que los funcionarios no le informaran de que Mandelson no superó los controles de seguridad.

"En el centro de esto, también hay un juicio que hice que fue erróneo", añadió Starmer. "No debería haber nombrado a Peter Mandelson.

"Asumo la responsabilidad de esa decisión y me disculpo de nuevo con las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, que claramente fueron defraudadas por mi decisión".

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre, nueve meses después de asumir el puesto, cuando surgieron nuevos detalles sobre su amistad con Epstein, un delincuente sexual condenado que murió en prisión en 2019.

Su explicación fue recibida con abucheos de los legisladores de la oposición, incrédulos de que el mandatario británico no hubiera sabido que Mandelson no superó los controles de seguridad.

La líder del Partido Conservador Kemi Badenoch dijo que la falta de curiosidad de Starmer era difícil de creer.

"No parece que haya hecho ninguna pregunta en absoluto. ¿Por qué? Porque no quería saber", dijo.

Reacciones y consecuencias políticas

Starmer intentaba aclarar las cosas después de decir repetidamente a los legisladores que se siguió el "debido proceso" cuando se nombró a Mandelson.

Aunque se disculpó por su error de juicio, negó haber engañado al Parlamento, lo que por lo general se considera un motivo de dimisión.

Starmer despidió al principal funcionario civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Olly Robbins, a las pocas horas de la revelación publicada por The Guardian la semana pasada. Pero aliados de Robbins aseguran que él nunca habría podido compartir con el primer ministro información sensible de la evaluación.

Robbins tiene previsto presentar su propia versión de los hechos ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes el martes.

Badenoch señaló que Robbins es la más reciente salida de alto perfil del gobierno vinculada a Mandelson. Dijo que, en lugar de asumir la responsabilidad por sus errores, Starmer "ha arrojado a su personal y a sus funcionarios debajo del autobús".

Ed Davey, líder de los centristas Liberal Demócratas, subrayó que Starmer "da toda la impresión de ser un primer ministro en el cargo pero no en el poder". Davey añadió que nombrar a Mandelson fue "un error de juicio catastrófico. Y ahora que le ha estallado en la cara, lo único decente que hacer es asumir la responsabilidad".

Altos colegas del gobierno han defendido al primer ministro. El viceprimer ministro David Lammy afirmó que, si Starmer hubiera sabido que Mandelson no pasó las pruebas, "nunca, jamás lo habría nombrado embajador".

Pero los legisladores del Partido Laborista de Starmer, ya inquietos por las malas cifras del partido en las encuestas, están agitados. Starmer ya desactivó una posible crisis en febrero, cuando algunos parlamentarios laboristas le pidieron renunciar por el nombramiento de Mandelson.

Podría enfrentar un nuevo desafío si, como se espera, el Partido Laborista sufre una dura derrota en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, que dan a los votantes la oportunidad de emitir un veredicto de mitad de mandato sobre el gobierno.

Advertencias ignoradas y vínculos controvertidos

Los críticos afirman que el nombramiento de Mandelson es otra prueba de la falta de criterio del primer ministro, que ha cometido tropiezos repetidos desde que llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024.

Starmer ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y se ha visto obligado a dar repetidos giros de política.

Eligió a Mandelson para uno de los cargos diplomáticos más importantes del Reino Unido pese a que su equipo le advirtió que la amistad de Mandelson con Epstein exponía al gobierno a un "riesgo reputacional".

Los vínculos empresariales de Mandelson con Rusia y China también encendieron las alarmas. Pero su experiencia como exjefe de comercio de la Unión Europea y sus contactos entre élites globales fueron considerados activos para tratar con el gobierno del presidente Donald Trump.

Documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero incluyeron correos electrónicos según los cuales Mandelson entregó a Epstein en 2009, tras la crisis financiera mundial, información gubernamental sensible y potencialmente capaz de alterar los mercados bursátiles.

La policía británica abrió una investigación penal y arrestó a Mandelson en febrero bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. Mandelson ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente. No enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida.

Starmer dijo que había ordenado una revisión sobre cualquier preocupación de seguridad derivada del acceso de Mandelson a información sensible cuando fue embajador.

Muchas preguntas siguen sin respuesta tras la sesión de preguntas y respuestas de Starmer de dos horas y media, incluida la razón por la que Mandelson no superó los controles y si los funcionarios sintieron presión política para autorizar el nombramiento.

Varios legisladores preguntaron por qué Starmer eligió a Mandelson para el cargo pese a las señales de alerta.

"Me interesa su juicio", dijo el legislador del Partido Nacional Escocés Stephen Flynn. "¿Cree que es crédulo, incompetente o ambas cosas?"