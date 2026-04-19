Keir Starmer defiende nombramiento de Peter Mandelson en Reino Unido

LONDRES (AP) — Ministros de alto rango del gobierno británico cerraron filas el domingo en torno al primer ministro, Keir Starmer, mientras su liderazgo se tambaleaba por su decisión de entregar el puesto diplomático más importante de Reino Unido a Peter Mandelson, un político marcado por escándalos y amigo de Jeffrey Epstein.

Crisis política en Reino Unido por nombramiento diplomático

Starmer se enfrentará el lunes a legisladores enojados en el Parlamento para defender su cargo, tras la revelación explosiva de que Mandelson fue nombrado embajador ante Estados Unidos pese a no haber superado los controles de seguridad.

Starmer afirma que está "furioso" por no haber sido informado en ese momento, en enero de 2025, de que un exhaustivo proceso de verificación había recomendado que no se concediera a Mandelson la acreditación de seguridad. Aun así, el Ministerio de Exteriores, que supervisa los nombramientos diplomáticos, lo autorizó.

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El viceprimer ministro David Lammy sostuvo que, si Starmer lo hubiera sabido, "nunca, jamás lo habría nombrado embajador".

La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, declaró el domingo a Sky News que Starmer "es un hombre íntegro y no hay manera de que hubiera seguido adelante" con el nombramiento de Mandelson si lo hubiera sabido.

Dimisión de Olly Robbins y reacciones oficiales

El principal funcionario del Ministerio de Exteriores, Olly Robbins, se vio obligado a dimitir el jueves, aunque aliados aseguran que solo hacía su trabajo y que lo están convirtiendo en chivo expiatorio. Se espera que Robbins ofrezca el martes su propia versión de los hechos ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes.

Simon McDonald, quien fue el principal funcionario del Ministerio de Exteriores hasta 2020, afirmó que a Robbins lo habían "arrojado a los leones". Afirmó a la BBC que la información de verificación era muy sensible y que "nunca se compartiría" con el primer ministro ni con su equipo.

Todos los principales partidos de la oposición han pedido la dimisión de Starmer. La líder del Partido Conservador, de centroderecha, Kemi Badenoch, dijo que la posición del primer ministro es "insostenible". Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, señaló el domingo que el gobierno está "en crisis perpetua, y no creo que puedan salir de eso a menos que Keir Starmer se haga a un lado".

El Partido Laborista de Starmer cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, por lo que el poder para derribarlo recae en sus propios legisladores, que ya están desanimados por las pésimas cifras del partido en las encuestas.

Starmer desactivó una posible crisis en febrero, cuando algunos legisladores laboristas pidieron su dimisión por el nombramiento de Mandelson. Pero podría enfrentar un desafío a su liderazgo después de las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, en las que se espera que el Partido Laborista tenga malos resultados.

Algunos legisladores laboristas creen que sería perjudicial cambiar de líder en un momento de inestabilidad global, con guerras en Ucrania y Oriente Medio, y con tres años por delante hasta que deba convocarse una elección nacional.

Otros se desesperan por los repetidos tropiezos del primer ministro desde que condujo al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024. A Starmer le ha costado cumplir su promesa de crecimiento económico, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de la vida, y en varias ocasiones se ha visto obligado a dar giros de 180 grados en sus medidas.

Los críticos sostienen que el nombramiento de Mandelson revela la falta de criterio del primer ministro. Documentos publicados por el gobierno en marzo, después de que el Parlamento lo obligara a hacerlo, mostraron que su equipo advirtió a Starmer que la amistad de Mandelson con Epstein, quien murió en prisión en 2019, exponía al gobierno a un "riesgo reputacional".

Pero su experiencia como exjefe de comercio de la Unión Europea y sus contactos entre las élites globales fueron considerados activos para tratar con el gobierno del presidente Donald Trump.

Duró menos de nueve meses en el cargo. Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de 2025 después de que surgieran pruebas de que había mentido sobre el alcance de sus vínculos con Epstein.

Investigación policial y consecuencias legales

La publicación de millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero trajo más revelaciones, al mostrar que la relación de Mandelson con el financiero continuó incluso después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Los correos electrónicos también sugerían que Mandelson había transmitido a Epstein información gubernamental sensible, y potencialmente capaz de mover los mercados, en 2009 tras la crisis financiera global.

La policía británica abrió una investigación penal y arrestó a Mandelson el 23 de febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Ha sido puesto en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación policial. Mandelson ha negado previamente haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente. No enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida.