La alcaldesa de Ámsterdam choca con los vecinos por su nuevo centro erótico

LA HAYA, Países Bajos (EFE).- La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, ha chocado con los residentes y empresarios del distrito sur de la capital neerlandesa, donde la regidora quiere levantar un centro erótico como alternativa al Barrio Rojo, para alejar del casco histórico a la prostitución, la inseguridad, el ruido y la suciedad.



Halsema mantuvo un encuentro con 400 residentes y empresarios de Amsterdam-Zuid en el centro de convenciones RAI, en el mismo distrito, para "explicarles los planes del centro erótico", como recoge la invitación oficial, pero la alcaldesa se enfrentó a duras críticas de los presentes, que llegaron en algunos casos con pancartas y luces rojas como protesta por el plan de trasladar a su barrio a la prostitución y los problemas que la acompañan.

Varios residentes lanzaron quejas y acusaciones a la regidora, según el canal local AT5, que estuvo en el encuentro. "No me apetece seguir viviendo en este barrio y dejar que mi hijo vaya a la escuela en la línea Noord-Zuid (de metor). Estoy en contra de esto, y por eso quiero que se escuche aquí mi voz. Esto es inaceptable", dijo un vecino del barrio.

Los líderes políticos locales han estado centrados en la puesta en marcha de un "centro erótico" o un "hotel de la prostitución" como alternativa al Barrio Rojo desde 2019, y el pasado mes, quedó claro que la lista de posibles ubicaciones se ha reducido de ocho a tres: "De Groene Zoom" y el "Europaboulevard", ambas cerca del RAI en Ámsterdam-Zuid, y la tercera opción en la zona del Docklandsplot, en Amsterdam-Noord.

"De lo que no te das cuenta cuando me haces esta pregunta es de lo que enfrento todos los días por todas partes en esta ciudad. No estoy banalizando, pero tienes que hacerme preguntas justas", le dijo la alcaldesa a un ciudadano, que había desahogado su enfado y preocupaciones minutos antes por posibles tiroteos y narcotráfico en su barrio.

Ante las críticas de los vecinos, Halsema prometió que "en el momento en el que haya una molestia, que haya traficantes de drogas - lo que no creo que suceda - habrá aplicación de la ley", aunque, después de más de dos horas de encuentro, no hubo ningún acercamiento entre las partes sobre el posible traslado de la prostitución al distrito del sur de Ámsterdam.

La propia Halsema admitió haber terminado el encuentro con la sensación de que "no se había ganado a nadie", aunque subrayó que "la gente tampoco estaba de humor para dejarse convencer de nada, realmente vinieron a protestar y ese es todo su derecho, pero el debate continúa", ya que aún no se ha tomado la decisión definitiva sobre la localización del polémico centro erótico.

El plan es construir un edificio que tenga 100 puestos disponibles para las trabajadoras sexuales, independientemente de su género u orientación sexual, y la instalación contará también con salas de descanso, y un espacio dedicado a los servicios sociales y atención médica, y a negocios de entretenimiento (erótico), restauración, educación, arte y cultura.

Además de los vecinos, Halsema también ha chocado estas semanas con las propias trabajadoras sexuales, que tampoco están de acuerdo con que se las traslade a las afueras de la ciudad, e incluso con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que mostró a EFE su rechazo a esta idea y aseguró que se aliará con Bruselas para garantizar un "entorno de trabajo seguro" para su personal y expertos.