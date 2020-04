La Catedral de Zagreb se queda sin sus picos, tras daños sufridos en sismo

Las dos torres de la catedral de Zagreb, símbolo de la capital de la católica Croacia, se han quedado desde este viernes sin sus picos tras los daños sufridos en un terremoto el pasado 22 de marzo.



En ese seísmo, el más fuerte desde finales del siglo XIX en esta ciudad, se cayó directamente el pico de la torre sur, mientras que el otro fue desmontado hoy por las autoridades por razones de seguridad y para poder restaurar mejor la catedral.



MÁS DE CIEN METROS DE ALTURA



La complicada operación se realizó en medio de las restricciones contra la pandemia del coronavirus, que en Croacia ha causado hasta ahora 33 muertos.



El pico, agarrado desde arriba por una grúa de 120 metros de altura, fue desconectado de su base mediante varias explosiones simultáneas controladas, y luego fue bajado al suelo.



El "pedazo" desmontado este viernes tiene unas 25 toneladas y 13,5 metros y se hallaba a unos 108 metros de altura.



El otro pico impactó durante el terremoto justo enfrente de la residencia del arzobispo de Zagreb, cardenal Josip Bozanic.



"No sabemos lo que prevé la Divina Providencia", manifestó el líder de la influyente Iglesia católica croata, al tiempo que no dudo de hablar de "una señal, a la vez que una llamada a la solidaridad".



DAÑOS INCALCULABLES...



La salida en pánico de miles de vecinos de Zagreb ese 22 de marzo por la mañana, muchos sin el debido distanciamiento, no ha causado un visible repunte de la pandemia.



Sin embargo, los daños materiales del seísmo han resultado ser mayores de lo que parecía al principio.



"Lloré como un niño cuando vi los daños. Primero el templo vacío por la epidemia, y luego la destrucción", contó a Efe monseñor Ivan Hren, encargado de las obras de saneamiento de la catedral.



Hren es jefe de la comisión que dirige una amplia y costosa reconstrucción de la catedral iniciada en 1990 y que este año tenía previsto terminar sus obras en medio de festejos.



"Los daños son incalculables", se lamenta el monseñor, al destacar que no solo los picos se han roto sino que hay otros daños daños en la catedral.



...EN MEDIO DE UNA FUERTE RECESIÓN



Además, otras dos iglesias importantes del centro de la ciudad, la de San Francisco de Asís y la basílica del Corazón de Jesús, han sufrido daños considerables.



Lo mismo ha sucedido otros cientos de edificios, incluido el Parlamento, escuelas, museos y hospitales.



Los intentos de estimar los daños coinciden con malos pronósticos del Fondo Monetario Internacional publicados esta semana de que la economía croata, que depende en el 20 % del Turismo, caerá este año en una recesión del 9 % por los efectos de la epidemia.



La crisis ha resucitado llamamientos en la prensa, por Internet y por parte de representantes políticos que exigen recortes de los fondos que el Estado concede a la iglesia católica, establecidos por un acuerdo con el Vaticano de 1997.



CRÍTICAS A LA IGLESIA



La oposición del centro-izquierda pide desde hace años la revisión de esos acuerdos, que suponen, al menos 135 millones de euros al año para la iglesia croata.



"En una situación en la que se despide a los trabajadores, se recortan los salarios y prestaciones, en que muchos se han quedado sin techo, la iglesia no renuncia de ninguno de sus privilegios", critica en declaraciones a Efe una líder opositora, Katarina Peovic.



"Con las dos catástrofes que hemos sufrido, ahora realmente es hora de replantear esos acuerdos", concluye.



Los fondos que la iglesia recibe son destinados a su trabajo pastoral y caritativo, y éste incluye ayuda a miles de necesitados, argumentan fuentes allegadas a la iglesia.