La ciudad de Nueva York pedirá a algunos migrantes que abandonen sistema de albergues

NUEVA YORK (AP) — Debido a la llegada de cientos de migrantes cada día, la ciudad de Nueva York empezará a entregar a los solicitantes de asilo adultos que utilizan el sistema de albergues municipal un aviso para que encuentren otro sitio donde vivir en un plazo de 60 días, anunció el miércoles el alcalde Eric Adams.

La nueva política tiene como fin hacer espacio para las familias migrantes con niños, señaló Adams. Trabajadores sociales ayudarán a los migrantes a encontrar alojamiento y otros servicios, comentó el alcalde, y aquellos que no encuentren un alojamiento alternativo en un periodo de 60 días tendrán que regresar al centro de procesamiento y volver a solicitar una nueva estancia.

"Debemos tomar medidas adicionales para crear el espacio que necesitan urgentemente las familias con niños que siguen llegando en busca de asilo y ayudar a los que están con nosotros a dar los siguientes pasos en su viaje", dijo Adams en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento. "Nuestro objetivo es que ningún niño, ninguna familia, duerma en la calle".

Adams ha adoptado rápidamente medidas para alojar a las decenas de miles de migrantes que han llegado a la ciudad en el último año, y ha pedido más ayuda al gobierno estatal y al federal.

La ciudad ha alquilado hoteles enteros para los migrantes y también ha colocado catres en escuelas y alojado temporalmente a personas en tiendas de campaña, en una terminal de cruceros y un antiguo edificio de la academia de policía.

Adams señaló que actualmente hay más de 54,800 migrantes bajo el cuidado de la ciudad, y que entre 300 y 500 más llegan diariamente. "Esto no puede continuar", manifestó Adams. "No es sostenible y no vamos a fingir que lo es".

Bajo la nueva política, la vicealcaldesa para la Salud y Servicios Humanos, Anne Willams-Isom, dijo que los solicitantes de asilo adultos que lleven un tiempo considerable en el sistema de albergues de la ciudad recibirán el aviso de 60 días.

"Mientras seguimos haciendo frente a esta crisis humanitaria, debemos idear formas novedosas de trasladar a las personas dentro y a través de nuestro sistema para que encuentren dónde se asentarán de manera definitiva", declaró Williams-Isom.

Pero algunos activistas afirman que el nuevo plan creará obstáculos burocráticos para los migrantes vulnerables y violaría la orden judicial de 1981 que obliga a la ciudad a proporcionar alojamiento temporal a toda persona sin hogar que lo solicite.

"Es una mala política que será directamente responsable de dejar a familias sin hogar y viviendo en la calle", dijo en un comunicado Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. "La nueva norma es un aborrecible atropello a nuestras leyes sobre el derecho al refugio, y no refleja los valores de acogida de la ciudad de Nueva York".

Adams dijo que no iba a ser disuadido por posibles impugnaciones judiciales a la nueva política.

"El sistema judicial hará lo que tenga que hacer", afirmó.