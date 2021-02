"La democracia es frágil": Biden tras absolución de Trump en juicio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó esta noche a la exoneración de Donald Trump. En un comunicado, el mandatario dijo que "la democracia es frágil y siempre debe defenderse".

"Aunque la votación final no llevó a una condena, la esencia del cargo no está en cuestión. Incluso quienes se opusieron a la condena, como el líder Mitch McConnell, creen que Donald Trump fue culpable de una vergonzosa negligencia del deber y práctica y moralmente responsable de provocar la violencia desatada en el Capitolio".

Biden también mencionó: "La violencia y el extremismo no tienen lugar en EU. Cada uno de nosotros tenemos el deber y la responsabilidad como estadounidenses, y especialmente como líderes, de defender la verdad y vencer las mentiras".

Y agregó: "(Así es como) sanaremos el alma de la nación. Esta es la tarea por delante", que "debemos realizar juntos. Como los Estados Unidos".

Trump superó este sábado su segundo "impeachment" al ser absuelto por el Senado del cargo de "incitar una insurrección" en el asalto al Capitolio del 6 de enero, inmediatamente después, emitió un comunicado para aludir a la posibilidad de volver a la política.

Sólo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por "incitar una insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

En un discurso desde el pleno del Senado, el senador republicano Mitch McConnell hizo una severa denuncia del expresidente, a quien describió como "moralmente responsable" de la invasión al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero.