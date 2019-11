La fundación de Jeff Bezos dona 98.5 millones de dólares a la lucha contra la pobreza

San Francisco, California (EFE).- El Fondo para las Familias "Day One", del fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció este jueves una donación de 98.5 millones de dólares a 32 organizaciones de Estados Unidos dedicadas a la lucha contra la pobreza y la promoción de la educación en zonas desfavorecidas.



La donación forma parte de la iniciativa "Day One Fund" (Fondo del primer día), lanzada el año pasado y que destinará en total durante el transcurso de varios años 1,000 millones a guarderías y otros 1,000 a la lucha contra la pobreza

Con los 1,000 millones destinados a la lucha contra la pobreza se crearon los premios anuales "Families Fund", que reconocen a las asociaciones que proveen refugio y comida a las "familias jóvenes" necesitadas y en los que se enmarca la donación de este jueves.

En 2018, en la primera edición de estos premios, Bezos donó 97.5 millones de dólares a 24 organizaciones a lo largo y ancho de EE.UU.

Los otros 1,000 millones que se ha comprometido a donar servirán para crear y operar una red de guarderías "de calidad y gratuitas" en zonas económicamente deprimidas y en las que hay escasez de estos servicios a la infancia.

La entidad que más dinero ha recibido este año es la Red se Servicios para Gente Sin Techo del Centro de Florida, a la que han sido otorgados 5,15 millones de dólares.

A esta le siguen Catholic Charities Eastern Washington, Catholic Social Services Alaska,Covenant House, FamilyAid Boston, Mary´s Place Seattle, MIFA, St. Joseph Center, St. Stephen´s Human Services, St. Vincent de Paul, The Road Home y The Whole Child, con 5 millones para cada una.

Con una fortuna estimada según el índice Bloomberg de 109,000 millones de dólares, Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo, solo por detrás del cofundador de Microsoft Bill Gates, quien volvió a reclamar el puesto justo esta semana después de varios meses de dominio de Bezos en la posición de número uno.