La guerra en Irán acelera el rechazo de EU a Trump

El rechazo de los ciudadanos estadounidenses a su Presidente ha alcanzado nuevos niveles. De acuerdo con Reuters/Ipsos, apenas un 40 por ciento de los ciudadanos acepta a Donald Trump mientras que el 58 por ciento lo desaprueba. La tendencia que se observa en los principales ponderados es un dinamismo mayor, provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La revista The Economist y YouGov tienen datos propios que confirman lo anterior: 41 por ciento de aceptación contra 56 por ciento de rechazo. Y su promedio de encuestas dice algo parecido: 424 días después del inicio del mandato de Trump, su índice de aprobación neto es de -18, 0.2 puntos menos que la semana pasada. El 39 por ciento lo aprueba si se considera un promedio, mientras 56 por ciento lo desaprueba y el cinco por ciento no está seguro.

El promedio de encuestas de Real Clear Politics dice que 41. por ciento aprueba a Trump mientras que 55.5 por ciento lo desaprueba. El ponderado de The New York Times da datos parecidos: 55 por ciento desaprueba y el 41 por ciento aprueba.

The New York Times complementa en su ponderado: "Las primeras encuestas indican que alrededor del 60 por ciento de los estadounidenses se oponen a los ataques contra Irán ordenados por el Presidente Trump, aunque el apoyo varía, lo que sugiere que la opinión pública aún se está definiendo a medida que más estadounidenses conocen los detalles de los ataques y sus consecuencias. Sin embargo, incluso el mayor nivel de apoyo público a este conflicto está muy por debajo del apoyo observado al inicio de la mayoría de los demás conflictos, cuando amplias mayorías de estadounidenses respaldaban las decisiones de presidentes anteriores de intervenir en conflictos extranjeros".

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"La aprobación de Trump por parte de los estadounidenses se ha mantenido persistentemente baja. No se ha producido ningún efecto de unidad nacional; la guerra en sí es ampliamente impopular, y la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump respecto a la situación en Irán. Sin embargo, por ahora, goza de popularidad entre los republicanos, y especialmente entre los autodenominados republicanos MAGA", dice The Economist.

Distanciamientos con Israel

Steven Erlanger, quien cubre temas de diplomacia y seguridad en Europa y Oriente Medio para The New York Times, dice esta mañana que Israel lanzó esta semana un importante ataque contra un yacimiento de gas iraní, lo que provocó represalias por parte de Irán contra los Estados del Golfo, una amenaza para el suministro energético mundial y un aumento drástico en los precios del combustible. El Presidente Trump insistió inicialmente en que Estados Unidos "no sabía nada" del ataque, pero luego se retractó y afirmó haber advertido a Israel que no atacara el complejo.

"Su intento de desvincular a su administración del ataque puso de manifiesto los objetivos divergentes de Estados Unidos e Israel a medida que continúa su guerra contra Irán. Como superpotencia con responsabilidades globales, Estados Unidos se preocupa profundamente por el suministro energético mundial y la seguridad de sus aliados del Golfo Pérsico. Y con las cruciales elecciones de mitad de mandato a finales de este año, la administración Trump está muy preocupada por el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos", agrega Erlanger.

Pero como potencia regional, "Israel tiene objetivos estratégicos diferentes y preocupaciones más específicas, según analistas y exfuncionarios. Israel posee sus propias reservas de gas natural, depende poco del Estrecho de Ormuz, donde Irán controla el transporte de combustible, y no tiene responsabilidad alguna sobre la libre circulación del comercio mundial. Lo que está en juego para Israel es mayor que para Estados Unidos, ya que considera a Irán, comprometido con la destrucción de Israel, como una amenaza clara, tanto por su programa nuclear como, sobre todo, por sus misiles balísticos".

Irán lanzó más ataques de represalia, y varios aliados de Estados Unidos afirmaron estar respondiendo a ataques con drones y misiles. La Corporación Petrolera de Kuwait, de propiedad estatal, informó que un ataque con drones provocó incendios en la refinería de Mina al-Ahmadi por segundo día consecutivo. Israel anunció ataques selectivos contra Teherán después de que el lanzamiento de misiles iraníes activara las sirenas en Jerusalén y el norte de Israel durante la noche.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo ayer que Estados Unidos planeaba levantar las sanciones al petróleo iraní en un esfuerzo por apuntalar el mercado global, revirtiendo años de medidas estadounidenses para paralizar la economía de Teherán.