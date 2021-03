La Justicia argentina absuelve a un exsacerdote acusado de abuso de menores

BUENOS AIRES (EFE).- La Justicia argentina absolvió este martes al exsacerdote Carlos Eduardo José, acusado de haber cometido abusos sexuales contra menores de edad durante sus años de párroco, debido a la prescripción de los hechos.



"Prescripción, se amparan atrás de eso, nunca negó los hechos, nunca", afirmó en declaraciones a TN el abogado de la víctima, Héctor Silveyra.

El letrado, quien representa a Mailin Gobbo, primera víctima en denunciar abusos por parte del cura, calificó la resolución judicial de "vergüenza", y adelantó que recurrirán ante el Tribunal de Casación.

"Esto es inconcebible, que lo dejen libre, pero no porque no los hizo. La figura no prescribe, es así de sencillo, y tienen la posibilidad, no quieren, la justicia no lo quiere", agregó el abogado.

El acusado, que renunció al sacerdocio en 2017, estaba imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante" agravado por su condición de cura en el colegio San José Obrero, ubicado en el municipio bonaerense de Caseros.

En 2017 Gobbo denunció por primera vez los abusos, que se produjeron en un período que va desde mayo de 1999, cuando ella tenía apenas doce años, hasta noviembre de 2008.

La propia denunciante se encontraba este martes en el juzgado, y tras escuchar la absolución acusó a la Justicia de "complice" de los abusos.

"La Justicia es cómplice, los jueces son cómplices, los abogados son cómplices. Cubren a un pedófilo, él sale, vuelve a abusar. A mi ya me abusó 15 años, no importa, a mi no me va a volver a abusar, va a abusar a otra nena, son todos cómplices", manifestó.

Después de la denuncia de Gobbo, otras alumnas del mismo colegio denunciaron abusos por parte del religioso, que también fueron considerados prescriptos.

"Yo pude denunciar, pero mi caso lo consideraron prescripto, porque hace muchos años, porque esta justicia necesitar una reforma feminista urgente", señaló Karen, otra de las denunciantes.

Carlos Eduardo José se encontraba en prisión preventiva desde julio del 2017 por haberse dado a la fuga una semana, motivo por el cual la Justicia rechazó sus reiterados pedidos de excarcelación.