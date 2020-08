La máxima Corte de Guatemala suspende intento de desafuero al vicepresidente

GUATEMALA (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), que ostenta la mayor jerarquía del país, suspendió este lunes un trámite de antejuicio (proceso de retiro del fuero) en contra del vicepresidente, Guillermo Castillo, al otorgar un amparo provisional solicitado por el funcionario el domingo.

La máxima Corte "dejó en suspenso la resolución del 31 de julio de 2020 (el pasado viernes), dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el expediente de antejuicio 46-2020 (contra Guillermo Castillo por un supuesto nombramiento ilegal en una Secretaría), dejando sin efecto toda actuación tendiente a la persecución del vicepresidente de la República", indicó la entidad en un comunicado de prensa.

Castillo había sido denunciado por un abogado particular por un supuesto nombramiento ilegal en la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio y el Supremo guatemalteco avaló el viernes la acusación, dando paso a un proceso de desafuero que dependería del Congreso.

El vicepresidente y compañero de fórmula del mandatario, Alejandro Giammattei, en la elección presidencial de junio y agosto de 2019 (en primera y segunda vuelta), sostuvo este lunes al salir de una actividad que siempre ha "confiado en la justicia y lo que ha hecho la CC es una valoración de una demanda espuria, política e ilegítima sin ningún sentido".

Castillo, abogado de 54 años, exmagistrado de una Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio, agregó que en Guatemala "es necesario que prevalezca la justicia", por lo que dijo estar "complacido" con la resolución que evitó el desarrollo del antejuicio en el Congreso.

LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA

El vicepresidente recordó que la denuncia presentada por el abogado Nimrod Israel Estevez González en su contra ante el Supremo obedeció a un "nombramiento temporal que llena todos los requisitos de ley a una abogada para ocupar temporalmente el puesto de (titular de la) Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed)".

El nombramiento, defendió Castillo, se hizo "porque el anterior secretario renunció para asumir el cargo de viceministro de Gobernación (Interior)".

Además, añadió el vicepresidente, el proceso público de convocatoria por oposición para el secretario y secretario general adjunto de la Senabed "inició antes de esta disposición (nombramiento) temporal, porque las nuevas autoridades deben tomar posición el 7 de agosto. Por esta decisión se presentó el antejuicio y yo me quedé muy sorprendido", al enterarse que la Corte Suprema validó la denuncia.

"Nunca imaginé que nueve magistrados le darían un trámite (al antejuicio). Existe amplia jurisprudencia de la CC que establece que la CSJ debe valorar y analizar el caso sometido a consulta y si se advierte que es ilegítimo, espurio, es político o que no llena las condiciones de un proceso para que continúe, pues pueda rechazarlo 'in límine' (de inmediato). Eso no sucedió, decidieron enviarlo al Congreso y ya no llegó, porque para ello se presentó el amparo y ahora el expediente lo tiene la CC", relató Castillo.

TENSIÓN JUDICIAL

El proceso de desafuero que avaló el Supremo y que el Constitucional evitó que llegara al Congreso (donde una comisión pesquisidora debía recomendar al pleno si se retira o no la inmunidad del cargo) coincide con una pugna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

El mismo viernes pasado el Supremo rechazó un dictamen del Constitucional y desafió a la corte en una resolución en la que le ordenaba integrar un pleno para conocer nuevamente el retiro de inmunidad de cuatro magistrados constitucionales.

Sobre la mesa también está la disputa entre ambos órganos por la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, suspendida el año pasado por la Corte de Constitucionalidad debido a irregularidades en el proceso y que, según expertos, es clave en la lucha anticorrupción por los próximos cinco años.