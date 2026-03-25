La ONU aprueba una resolución que pide reparaciones por la esclavitud

NACIONES UNIDAS (AP) — La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución el miércoles en la que declara que la trata de africanos esclavizados fue "el crimen más grave contra la humanidad" y pide reparaciones como "un paso concreto hacia la reparación de injusticias históricas".

ONU aprueba resolución sobre trata africanos esclavizados

La resolución también insta a la "restitución pronta y sin trabas" de bienes culturales —incluidas obras de arte, monumentos, piezas de museo, documentos y archivos nacionales— a sus países de origen, sin costo.

La votación en el organismo mundial de 193 miembros fue de 123-3, con 52 abstenciones. Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los tres miembros que votaron en contra de la resolución.

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A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, pero constituyen un importante reflejo de la opinión mundial.

Declaraciones y compromisos en la ONU

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, uno de los principales artífices de la resolución, declaró ante la asamblea antes de la votación: "Hoy nos reunimos en una solemne solidaridad para afirmar la verdad y emprender un camino hacia la sanación y la justicia reparadora".

"La adopción de esta resolución sirve como salvaguarda contra el olvido", manifestó. "Que quede registrado que, cuando la historia llamó, hicimos lo correcto por la memoria de los millones que sufrieron la indignidad de la esclavitud".

El embajador interino del Reino Unido ante la ONU, James Kariuki, señaló que la historia de la esclavitud y "sus consecuencias devastadoras y sus efectos duraderos" nunca deben olvidarse.

Las naciones occidentales están comprometidas a abordar las causas de fondo que persisten hoy, afirmó, al señalar la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Agregó que también debe afrontarse "el flagelo de la esclavitud moderna", la trata, el trabajo forzoso, la explotación sexual y la criminalidad forzada.

La resolución "condena inequívocamente la trata de africanos esclavizados y la esclavización racializada de africanos como propiedad, la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos como la injusticia más inhumana y persistente contra la humanidad".

Al aprobar la resolución, la Asamblea General reafirma la importancia de abordar las injusticias históricas de la esclavitud "de una manera que promueva la justicia, los derechos humanos, la dignidad y la sanación".

La resolución exhorta a los países miembros de la ONU a entablar conversaciones "sobre justicia reparadora, incluida una disculpa plena y formal, medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y cambios en leyes, programas y servicios para abordar el racismo y la discriminación sistémica".

La resolución alienta contribuciones voluntarias para promover la educación sobre la trata transatlántica de esclavos y pide a la Unión Africana, la Comunidad del Caribe y la Organización de los Estados Americanos que colaboren con organismos de la ONU y otros países "en materia de justicia reparadora y reconciliación".