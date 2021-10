La red social de Trump tiene problemas en la licencia de su código

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente lanzó su propia red social, sin embargo, desde que ha estado en la red, han surgido algunas problemáticas entorno a ella, y en esta ocasión se suma una más a la lista.

La organización Software Freedom Conservancy (SFC), señaló recientemente que Trump Media and Technology Group (TMTG) violó un acuerdo de licencia cuando lanzó una versión de prueba de TRUTH Social.

El sitio web se ejecutó en una versión modificada de Mastodon, una plataforma gratuita y de código abierto para operar redes de medios sociales similares a Twitter. Cabe decir que cualquier persona puede hacer uso de Mastodon, siempre y cuando cumpla con AGPLv3, la licencia de software que rige su código.

Asimismo, una de las disposiciones centrales de AGPLv3 es que los licenciatarios deben compartir su código fuente con todos los usuarios. No obstante, en el poco tiempo que estuvo disponible una versión de prueba de TRUTH Social, ésta no cumplió con dicho requerimiento.

Ahora, Software Freedom Conservancy, una organización encargada de hacer cumplir las licencias de software de código abierto, señaló que TMTG tiene 30 días para cumplir con AGPLv3 o enfrentar las consecuencias.

"La licencia trata intencionalmente a todos por igual (incluso a las personas que no nos gustan o con las que no estamos de acuerdo), pero deben operar bajo las mismas reglas de las licencias copyleft que se aplican a todos los demás", dijo SFC en una publicación en su blog oficial.

La compañía indicó que la empresa debe poner "inmediatamente" el código fuente de TRUTH Social a disposición de todos los que hayan accedido al sitio en el tiempo que estuvo disponible.

Si TMTG no lo hace en 30 días, perderá permanentemente el acceso al software que utilizó para construir su plataforma. "Así es como funciona la disposición de curación de AGPLv3, sin excepciones, incluso si eres un magnate de los bienes raíces, una estrella de la reality television o incluso un ex POTUS", dijo la SFC.

TMTG no cumple con la solicitud, podría enfrentar una demanda. "Seguiremos este tema muy de cerca y exigiremos que Trump's Group proporcione la fuente correspondiente a todos los usuarios que utilicen el sitio", dijo SFC.

Para terminar, Software Freedom Conservancy compartió detalles sobre cómo TRUTH Social fue desfigurado en las primeras horas de su lanzamiento. La organización indicó que no encontró evidencia de que alguien "haya entrado ilegalmente" en el sitio web.

En cambio, señaló que el episodio fue el resultado de una configuración incorrecta. "Una vez descubierto, la gente simplemente utilizó el sitio legítimamente para registrar cuentas y utilizar sus funciones", dijo la organización.