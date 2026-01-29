La UE clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea acordó el jueves catalogar al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista debido a la sangrienta represión de Teherán contra las protestas realizadas en ese país a nivel nacional, dijo la principal diplomática del bloque, en una medida principalmente simbólica que aumenta la presión internacional sobre la República Islámica.

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE, dijo que los ministros de Exteriores del bloque de 27 naciones acordaron por unanimidad la designación, lo que, según ella, pondrá al régimen "al mismo nivel" que Al Qaeda, Hamás y el grupo Estado Islámico.

"Quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas", afirmó Kallas.

Mientras tanto, Irán enfrenta la amenaza de una acción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a la muerte de manifestantes pacíficos y posibles ejecuciones sumarias. El ejército estadounidense ha trasladado el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente. No se sabe si Trump decidirá usar la fuerza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Activistas dicen que la represión ha provocado la muerte de al menos 6.443 personas. "Cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición", afirmó Kallas.

Por su parte, Irán ha dicho que podría lanzar un ataque preventivo o una amplia ofensiva en Medio Oriente, incluso contra las bases militares estadounidenses en la región e Israel.

Irán emitió el jueves una advertencia a los barcos en el mar, diciendo que planeaba realizar un ejercicio la próxima semana que incluiría fuego real en el Estrecho de Ormuz, lo que podría interrumpir el tráfico a través de una vía por la que pasa el 20% de todo el petróleo del mundo.

Otros países, incluidos Estados Unidos y Canadá, han catalogado a la Guardia como una organización terrorista.

Catalogación como grupo terrorista es un "acto simbólico"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, desestimó la designación como un "truco publicitario" y dijo que Europa se vería afectada si los precios de los energéticos aumentan como resultado de las sanciones.

"Actualmente, varios países intentan evitar el estallido de una guerra total en nuestra región. Ninguno de ellos es europeo", escribió en X.

Francia se había opuesto a calificar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por temor a poner en peligro a los ciudadanos franceses detenidos en Irán, así como a las misiones diplomáticas. Sin embargo, más tarde señaló que apoyaba la decisión. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró el jueves antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que Francia apoya más sanciones en Irán y la catalogación "porque no puede haber impunidad por los crímenes cometidos".

"En Irán, la insoportable represión que ha envuelto la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta", agregó.

Edouard Gergondet, un abogado especializado en sanciones de la firma Mayer Brown, dijo que la Guardia Revolucionaria será notificada de la catalogación y se le dará la oportunidad de comentar antes de que la medida sea adoptada formalmente.

Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, dijo que la designación sería "un acto simbólico" que muestra que, para la UE, "el camino del diálogo no ha llevado a ninguna parte y ahora se trata de aislamiento y contención como prioridad".

"La designación de un brazo militar estatal, de un pilar oficial del estado iraní como organización terrorista, es un paso antes de cortar los lazos diplomáticos", dijo.

La UE también sancionó el jueves a 15 altos funcionarios y seis organizaciones iraníes, incluidas aquellas involucradas en la supervisión del contenido en línea, mientras el país sigue afectado por un apagón de internet de tres semanas impuesto por las autoridades.

Las sanciones significan que los activos de los funcionarios y organizaciones afectados serán congelados y a las personas se les prohibirá viajar a Europa, dijo Barrot.

La Guardia Revolucionaria tiene amplios intereses comerciales en todo Irán, y las sanciones podrían hacer que cualquier activo suyo en Europa sea incautado.

Irán ya enfrenta dificultades bajo el peso de múltiples sanciones internacionales de países como Estados Unidos y Reino Unido.

El rial, la moneda de Irán, cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones por dólar el jueves. Los problemas económicos desencadenaron las protestas, que se ampliaron para desafiar a la teocracia antes de la represión.

La Guardia, surge de la Revolución Islámica de 1979

La Guardia nació de la Revolución Islámica de 1979 como una fuerza destinada a proteger al gobierno, supervisado por clérigos chiíes, y luego fue consagrada en la Constitución. Operaba en paralelo a las fuerzas armadas regulares y ganó importancia y poder durante una larga y ruinosa guerra con Irak en la década de 1980. Aunque enfrentó una posible disolución después de ese conflicto, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, le dio poder para convertirse en una empresa privada, lo que le permitió prosperar.

La fuerza Basij, formada por voluntarios de la Guardia, probablemente fue clave para sofocar las manifestaciones, que ganaron seriedad a partir del 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el acceso a internet en toda la nación de 85 millones de habitantes. Los videos que han salido de Irán a través de las antenas de Starlink y otros medios muestran a hombres que probablemente pertenezcan a sus filas disparando y golpeando a manifestantes.

Al cumplir los 18 años, los hombres iraníes están obligados a realizar hasta dos años de servicio militar y muchos se ven reclutados por la Guardia a pesar de sus propias ideas políticas.

Planean ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz

En un aviso a los marineros enviado el jueves desde Irán por radio VHF se advirtió que la República Islámica planeaba realizar "disparos navales" en el Estrecho de Ormuz el domingo y el lunes. Dos funcionarios de seguridad paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados a declarar a periodistas, también confirmaron que se había enviado la advertencia.

Hasta el momento, Irán no ha reconocido el ejercicio. El periódico Keyhan, de línea dura, planteó el jueves la posibilidad de que Teherán intentara cerrar el estrecho por la fuerza.

"Hoy, Irán y sus aliados tienen el dedo en el gatillo que, al primer error del enemigo, cortará la arteria energética del mundo en el Estrecho de Ormuz y hundirá el prestigio hueco de los buques de guerra yanquis de miles de millones de dólares en las profundidades del golfo Pérsico", se lee en el periódico.

Tal medida probablemente provocaría una intervención militar por parte de Estados Unidos. Hasta el momento, los funcionarios militares estadounidenses no han respondido a una solicitud de comentarios sobre la advertencia.

Por su parte, el líder opositor iraní Mir Hossein Mousavi, cuyo Movimiento Verde surgió para desafiar las disputadas elecciones presidenciales de Irán en 2009, volvió a pedir un referéndum constitucional para cambiar el gobierno del país. Un llamado anterior no logró tomar fuerza.

Cifra de fallecidos supera los 6.400

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que la violencia en Irán ha provocado la muerte de al menos a 6.443 personas en las últimas semanas, y se teme que muchas más personas hayan corrido con la misma suerte. Su conteo incluye al menos 6.058 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 117 niños y 54 civiles que no participaban en las movilizaciones. Más de 47.208 personas han sido arrestadas, agregó.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas en suelo iraní, y ha sido preciso en múltiples rondas de disturbios previos en Irán. La paralización de las comunicaciones impuesta por las autoridades iraníes ha ralentizado la revelación de la magnitud total de la represión, y The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente la cifra de decesos.

Hasta el 21 de enero, el gobierno de Irán situó la cifra de muertos en 3.117, una cantidad mucho menor, diciendo que 2.427 eran civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto de "terroristas". En el pasado, la teocracia ha subestimado o no ha reportado las muertes por disturbios.

La cifra de muertos supera la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.