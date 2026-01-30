La UE designa a la CGRI como grupo terrorista

Bruselas.- La Unión Europea acordó el jueves catalogar al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como una organización terrorista debido a la sangrienta represión de Teherán contra las protestas realizadas en ese país a nivel nacional, dijo la principal diplomática del bloque, en una medida principalmente simbólica que aumenta la presión internacional sobre la República Islámica.

Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE, dijo que los ministros de Exteriores del bloque de 27 naciones acordaron por unanimidad la designación, lo que, según ella, pondrá al régimen "al mismo nivel" que Al Qaeda, Hamás y el grupo Estado Islámico.

"Quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas", afirmó Kallas.

Mientras tanto, Irán enfrenta la amenaza de una acción militar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a la muerte de manifestantes pacíficos y posibles ejecuciones sumarias. El ejército estadounidense ha trasladado los portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente. No se sabe si Trump decidirá usar la fuerza.

"Cualquier régimen que mata a millas de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición", afirmó Kallas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que la violencia en Irán ha provocado la muerte de al menos a 6,443 personas en las últimas semanas, y se teme que muchas más personas hayan corrido con la misma suerte. Su recuento incluye al menos 6,058 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 117 niños y 54 civiles que no participaban en las movilizaciones. Igualmente, más de 47,208 personas han sido arrestadas.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, desestimó la designación como un "truco publicitario" y dijo que Europa se vería afectada si los precios de los energéticos aumentan como resultado de las sanciones.

"Actualmente, varios países intentan evitar el estallido de una guerra total en nuestra región. Ninguno de ellos es europeo", escribió en X.

La UE también sancionó a 15 altos funcionarios y seis organizaciones iraníes, incluidas aquellas involucradas en la supervisión del contenido en línea, mientras el país sigue afectado por un apagón de internet de tres semanas impuesto por las autoridades.