Lando Norris alcanzará 150 carreras con McLaren en Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Lando Norris igualará a David Coulthard como el piloto con más carreras en la historia de McLaren cuando se enciendan las luces para el Gran Premio de Las Vegas, donde el actual líder de puntos de la Fórmula uno hará su 150ª salida en su currículum.

Al piloto británico de 26 años le ha llevado siete temporadas alcanzar a Coulthard, un logro que agradece haber alcanzado. Romperá el récord una semana después, el domingo, cuando comience el Gran Premio de Catar.

"Es una locura, es un gran número, igualar a DC en el número de carreras con McLaren. Catar será la 151, así que — no sé cuál sería la expresión — ¿el piloto con más carreras para McLaren?" dijo Norris el miércoles por la noche en el circuito húmedo y frío que recorre la famosa avenida principal de Las Vegas.

"Es algo de lo que estoy bastante orgulloso, es un gran logro, 150 en F1, s mi sueño", continuó. "Ha sido mi sueño desde que era niño. Llegar tan lejos es increíble y el tiempo ciertamente vuela".

Norris está en una posición increíble al alcanzar este hito para McLaren: tiene una ventaja de 24 puntos sobre su compañero de equipo Oscar Piastri en la clasificación del campeonato mundial con tres carreras restantes. Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial reinante, está 49 puntos atrás.

Norris y Piastri ya han ayudado a McLaren a asegurar un segundo campeonato consecutivo de constructores y los dos han intercambiado la cima en la clasificación de pilotos durante toda la temporada.

McLaren se niega a designar a cualquiera de sus pilotos como favorito y está dando a Norris y Piastri una oportunidad igual de ganar el título sin dar un trato preferencial a uno sobre el otro.

Pero desde que recuperó la cima, superando a Piastri hace dos carreras en Ciudad de México, ha habido especulaciones de que se ha desarrollado tensión entre los compañeros de equipo. Norris dijo que ese no es el caso, cuando se le preguntó específicamente por qué él y Piastri no han colaborado mucho últimamente en los videos humorísticos de redes sociales que McLaren ha estado haciendo en los últimos años.

"Creo que la razón por la que ves menos videos es porque ambos pedimos hacer menos videos. Somos pilotos de carreras, queremos venir y conducir y no hacer videos para redes sociales", dijo Norris.

Luego explicó que es su naturaleza ser amigable con los compañeros de equipo, incluso si eso no es la norma en el mundo despiadado de la F1.

"Sigue siendo lo mismo y estoy muy feliz, creo que ambos estamos felices de que así sea", dijo Norris. "Es porque ambos tenemos mucho respeto el uno por el otro y ambos entendemos la posición en la que estamos. Siento que siempre me he llevado bien con mis compañeros de equipo desde el karting — siempre he querido eso, porque simplemente hace mi vida más divertida, más agradable.

"Entendemos muy, muy bien que trabajamos para McLaren. Queremos lo mejor para el equipo. Trabajamos muy duro, y tratas de maximizar tu propio rendimiento más que nada. Pero luego, cuando salimos del coche, todavía podemos bromear. Todavía nos reímos en nuestras sesiones informativas, y todavía disfrutamos de todo fuera de la pista".

Ambos han ganado siete veces esta temporada, pero Piastri ha decaído desde que ganó el Gran Premio de Holanda el último día de agosto. En las seis carreras desde esa victoria, el australiano sólo ha logrado un podio — en la siguiente carrera en Monza — y llegó a Las Vegas con tres quintos lugares consecutivos.

"Estoy deseando volver al auto en Las Vegas. Me estoy concentrando en el rendimiento, construyendo un fin de semana fuerte y maximizando cada oportunidad", dijo Piastri.

Sus comentarios moderados antes de la carrera son característicos de Piastri, dijo Norris.

"Seguimos siendo personas muy diferentes. Él es simplemente muy tranquilo, con los pies en la tierra, muy relajado. Siempre parece genial, y eso es algo que admiro bastante, lo sencillo que es con muchas cosas", dijo Norris. "Es un buen atributo — siempre es difícil saber en qué estado de ánimo está. En cuanto a mí, es más visible el tipo de estados de ánimo en los que estoy".

El estado de ánimo de Norris es excelente ya que un primer título de F1 en su carrera está a su alcance. Dijo que se siente afortunado de haber tenido un mal comienzo de temporada porque lo ha revertido en el momento adecuado, pero no está listo para celebrar un campeonato todavía.

"Todo el mundo sabe que mi enfoque sigue siendo solo una carrera a la vez", dijo Norris. "Lo trataré de esa manera hasta el final".