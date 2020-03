Las 85 entidades federadas rusas aprueban cambios constitucionales de Putin

MOSCÚ (EFE).- Los parlamentos de las 85 entidades que conforman la Federación de Rusia han aprobado las enmiendas que le permiten al presidente Vladimir Putin, en el poder desde hace 20 años, postularse otras dos veces a la reelección y permanecer el frente del Kremlin hasta 2036.



"Los 85 (parlamentos) las han apoyado", declaró este viernes a la agencia Interfax el presidente del Comité de Reglamento del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento de Rusia, Viacheslav Tímchenko.

APROBACIÓN EXPRÉS

Agregó que el Consejo de la Federación se reunirá este sábado en sesión plenaria para adoptar una resolución sobre los resultados del examen de las enmiendas constitucionales por las asambleas legislativas de las entidades federadas

La legislación rusa exige que la enmiendas constitucionales después de ser aprobadas por ambas cámaras del parlamento federal deben contar con el visto bueno de al menos dos tercios de los parlamentos de las entidades federadas.

Aunque la ley concede un año a los legislativos federados para tomar una decisión sobre las modificaciones constitucionales, esta vez el trámite se ha completado en menos de 48 horas, casi tan rápido como en ambas cámaras del parlamento federal, donde se registró un solo voto en contra: el del senador comunista Viacheslav Marjáyev.

VOCES DISIDENTES

En los legislativos regionales también se oyeron voces disidentes: la diputada de la Asamblea Estatal de la república de Yakutia, Sultana Myraan, renunció a su acta por su disconformidad con las enmiendas constitucionales de Putin.

"No se le dio la palabra a los diputados. No tengo nada más que hacer aquí. Ya pinto canas y no estoy para pasar esta vergüenza", dijo Myraan, que recalcó que el "presidente no tiene derecho a hacerse con el control de los tres poderes del Estado".

En la Duma (asamblea legislativa) de Moscú, la diputada opositora Daria Besédina propuso irónicamente declarar a Putin "su santidad presidente vitalicio" o "señor de todos los animales en la tierra y de los peces en el mar", así como introducir en la Constitución que el matrimonio es la "unión de un hombre, una mujer y Vladímir Putin".

"Todo lo que está ocurriendo (con la Constitución) es surrealismo total. He querido subrayar lo absurdo de todo esto", dijo Besédina en el hemiciclo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y VOTACIÓN NACIONAL

El jefe del Kremlin, que durante años se mostró contrario a modificar la Constitución para continuar al frente del país, aceptó esta vez enmendarla.

Eso sí, prometió que las enmiendas entrarán en vigor siempre y cuando cuenten con el visto bueno del Tribunal Constitucional y sean aprobadas en una votación nacional prevista para el 22 de abril.

Los ciudadanos rusos habrán de pronunciarse con un "sí" o un "no" sobre un paquete de cerca de 200 modificaciones constitucionales de distinta índole.

Las enmiendas, además de numerosas modificaciones sobre asuntos sociales, como la indexación anual de las pensiones y el apoyo a las familias numerosas, incluyen en el texto de la Constitución la figura de Dios, el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer o la prohibición de ceder territorios a otros países.

También se incorpora el concepto de que el ruso es el "pueblo fundador del Estado" al señalar que su idioma es la lengua oficial del país.

LA ENMIENDA CLAVE

Pero para la oposición extraparlamentaria, todas estas modificaciones no son más que envoltura engañosa del verdadero objetivo de la reforma: allanar el camino para que Putin se perpetúe en el poder.

Según la actual Constitución, de 1993, que no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante "más de dos mandatos consecutivos", el presidente ruso no podría postularse a la reelección en 2024.

La enmienda aprobada por el Parlamento elimina la palabra "consecutivos" y permite al presidente en ejercicio en el momento de su entrada en vigor postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido anteriormente.