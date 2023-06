Las fuerzas rusas contienen la contraofensiva ucraniana, según el líder ruso de Donetsk

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El Ejército ucraniano ejerce una gran presión en el este de Ucrania, pero las fuerzas rusas logran contener la contraofensiva e incluso avanzar en algunos sectores del frente, declaró hoy Denís Pushilin, líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, anexionada por Rusia.



"Sin lugar a dudas, sentimos ahora una gran presión por parte de las formaciones militares de Ucrania. Consideramos que ya se trata de la contraofensiva. En realidad esta fue tan hinchada por la propaganda de Kiev que parecía que sería algo inimaginable", comentó a la prensa rusa, citado por RIA Novosti.

Sin embargo, indicó que "incluso en el sector del sur de Donetsk, uno de los más difíciles, por mucho que lo intente el enemigo, por mucho armamento que implique, por muchos efectivos que lance, no logra avances significativos".

"La situación en el frente del sur de Donetsk es difícil pero controlable. Lo mismo se puede decir del frente de Márinka, donde ahora las fuerzas rusas controlan la situación", dijo.

Incluso señaló que "durante los últimos días observamos una mejoría de las posiciones en Márinka", al igual que en los flancos de Bajmut, donde también hay "determinada mejora de las posiciones" rusas.

Calificó la situación en torno a Bajmut de "difícil, pero absolutamente controlable. La situación se estabiliza de un modo bastante exitoso en los flancos, vistos por el enemigo como una especie de zona vulnerable".

Pushilin indicó que "el próximo punto caliente del mapa del Donbás es el frente de Avdíivka. Continuamos también avanzando, no tan rápido como quisiéramos, pero igual vemos una mejoría de las posiciones en algunas zonas. Tanto como por el suroeste como por el norte".

El líder prorruso reconoció que "no podemos decir que la contraofensiva (...) no sea peligrosa y que no se deba reaccionar a ella del debido modo", pero aseguró que "las Fuerzas Armadas de Rusia han trabajado muy seriamente durante este tiempo en sus fallos y errores" para superarlos.