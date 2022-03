Latinoamérica conmemora el Día de Mujer entre enojo y frustración

El Día de la Mujer se conmemora el martes en Latinoamérica en medio del repudio a la incesante violencia machista y un renovado reclamo a los gobiernos para que garanticen el pleno derecho al aborto, la igualdad de las condiciones laborales y el fin de la impunidad de los agresores.

En México la jornada promete ser intensa. Bajo la consigna "ahora que estamos todas, ahora que no nos ven, abajo el patriarcado, que va caer, que va a caer" y al golpe de tambores, centenares de mujeres se concentraron de manera pacífica en el histórico Zócalo de la capital.

La barrera de metal instalada por las autoridades para proteger el palacio presidencial, la Catedral Metropolitana y la sede de la alcaldía capitalina ante el temor de que se produzcan desmanes fue pintada con grafitis que rezan "México feminicida", "Nosotras elegimos justicia".

"No hay nada que celebrar. Es un día en el que las mujeres de todo el país tenemos el deber de seguir denunciando, visibilizando toda esta violencia patriarcal, toda esta situación de violencia que atenta contra la vida de mujeres, adolescentes y niñas", dijo a The Associated Press Neil Arias Vitinio, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que defiende los derechos de las mujeres en el sur de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador instó previamente a las organizaciones feministas a no caer en provocaciones. Al respecto, el secretario de gobierno de la alcaldía capitalina, Martí Batres, afirmó que fueron detectados unos "15 grupos organizados para generar violencia".

La mexicanas se lanzaron a la calle en un contexto de frustración porque consideran que aún "hay mucho camino por andar" para garantizar el derecho al aborto voluntario en todo el país y erradicar la desigualdad, la discriminación y la violencia de género.

Verónica Cruz, integrante de la organización feminista "Las Libres", destacó la urgencia de lograr la eliminación del delito de aborto de los códigos penales de 26 de los 32 estados del país.

Según datos del gobierno federal, en 2021 fueron asesinadas 3.753 mujeres en México, una media de 10 al día, pero sólo 1.006 casos se investigaron como feminicidios.

El caso de una niña de una comunidad indígena que resultó embarazada a consecuencia de una violación y a quien los médicos del estado sureño de Guerrero le negaron inicialmente el aborto dejó al descubierto las dificultades que aún enfrentan las mexicanas para lograr una interrupción segura del embarazo y que se extienda a todo el país un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia sobre su despenalización.

En Argentina, donde el desafiante movimiento feminista ha logrado en los últimos años varias conquistas como el aborto libre, las organizaciones realizaban un paro de tareas laborales y tienen previstas marchas en distintos puntos del país en el marco de la indignación por los recientes casos de violencia machista, como la violación a una joven por parte de seis hombres en un automóvil a plena luz del día en uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires.

El colectivo Ni Una Menos convocó a una movilización al Congreso Nacional. Las organizadoras pretenden "recuperar las calles", en medio del retroceso de la pandemia de COVID-19.

Según la organización no gubernamental Casa del Encuentro, en 2021 se registró una víctima de violencia de género cada 29 horas. En tanto, sólo en enero, tuvieron lugar 29 femicidios.

El presidente Alberto Fernández afirmó en Twitter que debe "llamar a la reflexión" que con un programa gubernamental "en un año asistimos a 140.000 mujeres en situación de violencia de género, de las cuales 37.512 sufrieron violencia sexual".

"Este #8M reflexionemos también nosotros, los varones... Es tiempo de que nos hagamos cargo. No es solo acompañarlas, debemos replantearnos y evitar aquellas acciones que profundizan la desigualdad de género", agregó el mandatario.

En Colombia las mujeres se manifestarán y celebrarán conciertos en las principales ciudades. Los feminicidios han aumentado y en lo que va de 2022 la Fiscalía ha reportado 41 casos, un número que se acerca a los de todo 2021, que fueron 47. También han aumentado las denuncias de abuso a mujeres: mientras en 2020 se registraron 15.462 casos, el año pasado la cifra ascendió a 18.726, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las marchas también fueron convocadas por el movimiento Causa Justa que logró recientemente que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación.

Las mujeres chilenas conmemorarán esta jornada a tres días de la asunción de un "gobierno feminista" de la mano del presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, cuyo gabinete tendrá a 14 de sus 24 ministerios dirigidos por mujeres. El Ministerio de la Mujer funcionará en la sede de gobierno, por lo que integrará el núcleo político de Boric. También se anticipó que el próximo gobierno dará urgencia a un proyecto contra la violencia de género.

El día comenzó con algunas manifestaciones conmemorativas y para la tarde está convocada una marcha que promete ser multitudinaria.