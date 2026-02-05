logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"Leonardo" deja un muerto y una desaparecida en España y Portugal

Inundaciones y cierres de carreteras en Andalucía por la Tormenta Leonardo. Autoridades en alerta ante nuevas tormentas.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 04:39 p.m.
A
Leonardo deja un muerto y una desaparecida en España y Portugal

MADRID (AP) — Un hombre murió en medio de la crecida de las aguas en Portugal y las autoridades en España siguen buscando a una niña que fue arrastrada por un río desbordado, en medio de más lluvias intensas y fuertes vientos de la tormenta Leonardo el jueves en la Península Ibérica.

En la región de Andalucía, en el sur de España, cerca de 4.000 personas evacuaron sus hogares debido a la tormenta en curso, y decenas de carreteras permanecieron cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana. Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que han azotado a España y Portugal en las últimas semanas.

La noche del miércoles, un hombre murió en el sur de Portugal cuando su vehículo fue engullido por las aguas de la inundación, reportaron medios locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La ciudad de Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, a unos 90 kilómetros (56 millas) de Lisboa, estaba lidiando con el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los dos metros (cerca de 7 pies) de altura en algunos lugares.

Se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, según las autoridades portuguesas.

En la provincia de Málaga, en el sur de España, las autoridades seguían buscando a una niña que cayó al río Turvilla el miércoles cuando intentaba salvar a su perro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Savannah Guthrie espera respuesta del secuestrador de su madre
Savannah Guthrie espera respuesta del secuestrador de su madre

Savannah Guthrie espera respuesta del secuestrador de su madre

SLP

AP

Las autoridades continúan la investigación sin identificar sospechosos en el caso.

Senadora Elissa Slotkin desafía investigación del Departamento de Justicia
Senadora Elissa Slotkin desafía investigación del Departamento de Justicia

Senadora Elissa Slotkin desafía investigación del Departamento de Justicia

SLP

AP

El video que insta a resistir órdenes ilegales desata un conflicto político de gran magnitud.

Leonardo deja un muerto y una desaparecida en España y Portugal
Leonardo deja un muerto y una desaparecida en España y Portugal

"Leonardo" deja un muerto y una desaparecida en España y Portugal

SLP

El Universal

Inundaciones y cierres de carreteras en Andalucía por la Tormenta Leonardo. Autoridades en alerta ante nuevas tormentas.

Pro migrantes en EU advierten a turistas latinos ante redadas en el Mundial
Pro migrantes en EU advierten a turistas latinos ante redadas en el Mundial

Pro migrantes en EU advierten a turistas latinos ante redadas en el Mundial

SLP

EFE

Expresidente de la FIFA sugiere mantenerse lejos de Estados Unidos ante críticas a operativos del ICE.