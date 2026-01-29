Líder alemán destaca a Europa como "alternativa al imperialismo y la autocracia"

BERLÍN (AP) — El canciller alemán Friedrich Merz elogió el jueves a la Unión Europea como una "alternativa al imperialismo y la autocracia" que puede forjar acuerdos con socios afines en un mundo de creciente rivalidad entre grandes potencias.

Merz subrayó el valor continuo de una OTAN en la que Europa intensificará sus esfuerzos de defensa, y afirmó que siempre buscará la cooperación con Estados Unidos, pero no como un "subordinado". También se unió a otros líderes europeos para rechazar la afirmación del mandatario norteamericano Donald Trump de que las tropas de países de la OTAN que no son Estados Unidos no lucharon tanto en Afganistán.

Merz habló ante el parlamento alemán sobre política exterior una semana después de que Trump retirara una amenaza de nuevos aranceles contra Alemania y otros siete países europeos por negarse a apoyar sus ambiciones de poseer Groenlandia.

"Estamos viendo cada vez más claramente en las últimas semanas que se está comenzando a formar un mundo de grandes potencias", declaró Merz. "Un viento fuerte sopla en este mundo, y lo sentiremos en el futuro previsible".

Pero eso también abre oportunidades para Europa, dijo, ya que las democracias con mercados abiertos y en crecimiento "buscan lo que tenemos para ofrecerles, a saber, asociaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y la fiabilidad".

"No debemos subestimar cuán atractivo puede ser este modelo europeo para nuevos socios y nuevas alianzas", expresó Merz. "También somos una alternativa normativa al imperialismo y la autocracia en el mundo".

Enfatizó el valor de la unidad en la a veces conflictiva UE de 27 naciones, diciendo que el bloque había demostrado la semana pasada que podía actuar rápidamente. "Acordamos que no nos intimidarían nuevamente con amenazas de aranceles", afirmó.

Sin embargo, indicó que Europa también necesita "aprender el lenguaje de la política de poder" para afirmarse en un mundo cambiante, por ejemplo, asumiendo una mayor responsabilidad por su seguridad, esforzándose por una mayor "independencia tecnológica" y aumentando su crecimiento económico.

Merz es un firme defensor de que la UE haga más acuerdos comerciales, incluyendo uno con el bloque sudamericano Mercosur y otro alcanzado esta semana con India.

Mientras busca nuevas alianzas, "también está claro para nosotros y para mí que no deberíamos poner en peligro descuidadamente las alianzas existentes", señaló Merz, agregando que "la confianza transatlántica es un valor en sí mismo incluso hoy".

Afirmó que los europeos quieren preservar la OTAN y hacerla más fuerte, y "siempre extenderemos la mano de la cooperación a los Estados Unidos de América".

"Al mismo tiempo, la base de este principio rector sigue siendo... como democracias, somos socios y aliados y no subordinados", añadió.

Merz señaló que 59 soldados alemanes murieron en Afganistán durante el despliegue de casi 20 años allá y más de 100 resultaron heridos.

No hizo referencia directa a una entrevista la semana pasada en que Trump dijo que no estaba seguro de que las otras 31 naciones de la OTAN estuvieran allí para apoyar a Estados Unidos si y cuando se les solicitara y que las tropas de esos países se mantuvieron "un poco alejadas de las líneas del frente" en Afganistán.

Merz manifestó que "no permitiremos que este despliegue, que también realizamos en interés de nuestro aliado, los Estados Unidos de América, sea menospreciado y denigrado hoy".