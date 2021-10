"Líderes de izquierda, enamorados de la plata", asegura Evo Morales en México

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que algunos líderes de izquierda en América Latina están más enamorados de la plata que de la patria, por lo que los exhortó a trabajar con honestidad en favor de sus pueblos.

Al participar en el XXV Seminario Los Partidos y la Nueva Sociedad que organiza el Partido del Trabajo (PT) y que reúne a más de un centenar de líderes de izquierda de América, Europa y Asia, criticó que en ocasiones cuando en Latinoamérica gana la izquierda, no hay cambios para sus pueblos.

En medio de aplausos de los asistentes y con la crema y nata de los partidos de izquierda de la región, incluidos líderes de Venezuela, Cuba, Perú, Paraguay, Argentina y Nicaragua, entre otros, recordó su origen como dirigente social e indígena en Bolivia.

En el evento privado en un hotel capitalino, enfundado en su tradicional chamarra de alpaca color café, dijo: "Vengo de esa lucha, de los movimientos sociales y entender que a veces la situación es difícil" y hay que realizar sacrificios en favor de la población más humilde.

"Veo también y comparto con los compañeros que algunos de nuestros compañeros andan más enamorados con la plata que de la patria", dijo ante los dirigentes nacionales del PT, Alberto Anaya; de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, y de René Bejarano, del Movimiento Nacional por la Esperanza.

Exhortó a los líderes políticos, sociales y comunitarios a trabajar con honestidad y avanzar contra el neoliberalismo y la privatización de los servicios básicos.

"En Sudamérica gana un partido socialista y no cambia nada. Todo sigue privatizado. Se convierten en Estados Unidos con republicanos y demócratas. Creo que esa tragedia no debe ocurrir" y que se debe avanzar en la liberación de los pueblos, dijo el exmandatario boliviano.

Morales, exdirigente sindicalista cocalero, recordó su experiencia en Bolivia y cuestionó sobre quién controla los recursos naturales: "¿Los recursos son de los pueblos bajo la administración del Estado o son de las transnacionales bajo el saqueo del capitalismo?".

Reunión en Palacio. Más tarde, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió a Evo Morales en Palacio Nacional.

En su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador calificó al exmandatario boliviano como "el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe. Conversamos con Evo Morales, leal dirigente del pueblo de Bolivia y el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe", escribió en la red social.