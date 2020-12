Líderes europeos buscarán combatir la desinformación sobre vacunas de Covid

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves seguir mejorando la coordinación en la lucha contra el coronavirus y destacaron la importancia de contrarrestar la desinformación sobre las vacunas, en vísperas de que los reguladores de la UE aprueben las primeras dosis.



"Es importante proporcionar información objetiva clara sobre las vacunas y contrarrestar la desinformación", señalan las conclusiones aprobadas en la cumbre europea.

Los jefes de Estado y de Gobierno subrayan también "la importancia de los preparativos para el despliegue oportuno de las estrategias nacionales de vacunas, a fin de garantizar que las vacunas se pongan a disposición de las personas en la UE a tiempo y de manera coordinada".

Se espera que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe el prototipo de vacuna desarrollado por Pfizer-BionTech a finales de mes y las primeras dosis empiecen a llegar a los Estados miembros a inicios del próximo mes de enero.

No obstante, los líderes avisan de que "la llegada de la vacuna no significa que la pandemia haya terminado" y se comprometen a no relajar los "esfuerzos" en un momento en el que la situación epidemiológica en la UE es "preocupante".

Las conclusiones de la cumbre que se desarrolla este jueves y viernes en Bruselas de manera presencial y en la que el punto clave es desbloquear el presupuesto europeo y el fondo de recuperación que tenían secuestrado Hungría y Polonia, en el apartado del coronavirus, celebra los "esfuerzos de coordinación" durante la pandemia a nivel comunitario y se comprometan a "reforzarlos".

Y se refieren "en particular a la preparación para una eventual retirada gradual de las restricciones y la vuelta a los viajes normales, incluido el turismo trasfronterizo, cuando las condiciones sanitarias lo permiten".

Los Estados miembros piden a la Comisión que elabore recomendaciones sobre "un marco común sobre pruebas de diagnóstico de antígenos y de reconocimiento mutuo de tests".

No obstante, la Comisión Europea ya publicó algunas recomendaciones en ese sentido el pasado 18 de noviembre, donde aconsejaba que esas pruebas de diagnóstico rápido las realicen profesionales sanitarios entrenados y sólo cuando no se puedan hacer las PCR, más fiables.

En ese documento, la CE sugería a los países que acuerden criterios comunes para seleccionar los tests de antígenos en función de su rendimiento y también que armonicen "los escenarios y entornos durante los cuales las pruebas rápidas de antígenos son apropiadas para ser utilizadas, como por ejemplo en circunstancias de alta transmisión comunitaria".

Basándose en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión recomienda una sensibilidad mínima del 80 % y una especificidad superior al 97 % "para evitar falsos negativos y falsos positivos", y que las pruebas se realicen entre cinco y siete días después de la exposición confirmada a un enfermo de Sars-CoV-2.

En el plano exterior, los líderes señalan que las vacunas deben de tratarse como "un bien público", por lo que la UE seguirá comprometida en la lucha "global" contra la pandemia para "garantizar un acceso justo y asequible a las vacunas para todos".

Con vistas al futuro, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también se comprometen a "reforzar la cooperación internacional" y a explorar la posibilidad de crear un tratado internacional sobre pandemias en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).