Llega a Cuba material médico donado por China para enfrentar el COVID-19

Cuba recibió este viernes un cargamento de material médico de primera necesidad donado por el Gobierno de China y empresas de ese país para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus, que en la isla caribeña suma hasta la fecha 1.285 casos y 49 fallecidos.



El envío, que llegó desde Shanghái en un vuelo chárter fletado por el Gobierno cubano, incluye mascarillas, trajes de protección, "kits" de diagnóstico y también dispositivos transportadores de muestras "indispensables desde el punto de vista del manejo clínico de la enfermedad", según informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.



La viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González, agradeció la donación en nombre del pueblo y el Ejecutivo tras reunirse en La Habana con el embajador de China en Cuba, Chen Xi.



Entre los donantes mencionados por los medios cubanos figuran, además del Gobierno, instituciones oficiales del país asiático como el Partido Comunista chino y la oficina de Asuntos Exteriores de Henan.



También han contribuido, entre otras, las empresas SKN, Xiamen Carisol, Yutong, Geely, Beijing Rosa, BPL y Changheber, algunas de ellas con importantes vínculos comerciales con Cuba.



En febrero pasado, cuando la crisis sanitaria no había cobrado aún proporciones mundiales y China se encontraba en plena batalla para limitar la propagación del virus, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, habló por teléfono con su homólogo de China, Xi Jinping, para transmitirle el apoyo y la solidaridad de la isla.



Junto con la donación de China, también se anunció esta semana otro envío de material sanitario por parte de Sudáfrica, que incluye máscaras, guantes, termómetros infrarrojos y cubiertas para camas de hospitales.







AYUDA BLOQUEADA







El Gobierno cubano ha denunciado insistentemente en las últimas semanas las dificultades que provoca el embargo de Estados Unidos para la llegada de ayuda y donaciones a la isla por parte de terceros países, empresas y particulares.



A principios de este mes, La Habana informó que las sanciones impuestas por Washington desde 1962 y reforzadas en los últimos meses frustraron un ingente donativo de mascarillas, ventiladores y pruebas de detección que el gigante electrónico chino Alibaba quería enviar a la isla.



La empresa de envío contratada por Alibaba no se atrevió a tocar puerto en Cuba por temor al embargo estadounidense, según denunciaron entonces las autoridades del país caribeño.



Entre otras restricciones, el embargo establece una penalización de 180 días antes de entrar a EE.UU. a los buques que toquen puertos cubanos.



Son varios los Gobiernos y organizaciones que han pedido el levantamiento o alivio de las sanciones de EE.UU. a Cuba y a otros países como Irán, Venezuela y Cuba para facilitar la llegada de material médico y ayuda humanitaria, en momentos en que la pandemia del coronavirus golpea fuertemente a los sistemas de salud y las economías de todo el mundo.



Una campaña online en la plataforma de activismo ciudadano Change.org, iniciada por cubanos residentes en ese país, ha reunido miles de firmas para pedir a la Administración Trump el levantamiento del embargo.



Estados Unidos, por su parte, aduce que el embargo no prohíbe que Cuba compre material e insumos médicos a empresas de ese país, si bien en la práctica esas transacciones requieren numerosos permisos administrativos que hacen que las compañías desistan de venderle al país caribeño.